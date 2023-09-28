"Ми не зупинимося": у легіоні "Свобода Росії" прозвітували про рейд у Бєлгородську область (фото)

Бійці стверджують, що всі поставлені завдання були виконані, а всі добровольці повернулися цілі в Україну. Водночас — росіяни зазнали втрат у живій силі та техніці.

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Штурмова група Легіону "Свобода Росії" провела близько доби в Бєлгородській області Росії і виконала поставлені командуванням завдання. Про це повідомили у пресслужбі ЛСР у Telegram.

"Штурмова група Легіону виконала завдання на території Росії", — йдеться в повідомленні.

У ЛСР повідомили, що всі поставлені завдання були виконані, а всі добровольці повернулися цілі в Україну. Водночас — росіяни зазнали втрат у живій силі та техніці.

"Нагадуємо путінським псам режиму: наші рейди на територію РФ — ваша нова реальність. Це відбуватиметься в будь-який потрібний для нас і несподіваний для вас момент. Ви можете скільки завгодно приховувати втрати, але самі прекрасно знаєте, скільки похоронок виписуєте матерям своїх підлеглих", — зазначили в ЛСР.

У Легіоні зазначили, що боротимуться за Росію, поки не звільнять її.

Звіт ЛСР про виконання завдань у Бєлгородській області

Нагадаємо, що 28 вересня в легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні бійці прорвалися на територію РФ.

"Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", — зазначили в повідомленні.

Також повідомлялося, що в легіоні "Свобода Росії" розповіли про плани щодо режиму президента РФ Володимира Путіна. Російські добровольці анонсували продовження рейдів восени та взимку. Запевняють, бої на території Росії "зв'язують" підрозділи ЗС РФ і тоді бійцям Сил оборони стає трохи легше.