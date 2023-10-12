Специалисты Boeing впервые подняли в воздух модернизированный AH-64E Apache

Вертолет получил новое программное обеспечение и интерфейс пилотирования. В дальнейших планах компании — интегрировать в Apache новую силовую установку, которая позволит пролетать свыше 500 км.

Специалисты компании Boeing сообщили о первом успешном полете модернизированного вертолета AH-64E Apache версии 6.5. Машина получила обновленное программное обеспечение и усовершенствованный интерфейс пилотирования, сообщает издание Defence News.

"Мы очень рады тому, что продолжаем разработку программного обеспечения V6.5, поскольку оно открывает путь к модернизации Apache", — сказал руководитель проекта Apache в армии США полковник Джей Махер.

Отмечается, что в новой версии вертолета также оптимизированы возможности планирования маршрута и атаки, улучшены функции Link 16, а архитектура открытых систем позволит в дальнейшем легко внедрять новые технологии.

Таким образом AH-64E Apache V6.5 будет объединять весь парк моделей E под единым программным обеспечением, упрощая обучение и обслуживание, а также позволит армии выполнять требования стандартов и внедрять критически важные технологии.

Также представители Boeing раскрыли дальнейшие планы по модернизации вертолета. По их словам, сейчас ведутся работы по интеграции нового двигателя T901, созданного компанией General Electric Aerospace для программы усовершенствования турбинных двигателей армии. При этом новые силовые установки могут быть установлены на вертолетах Apaches и UH-60 Black Hawk — благодаря им машины смогут преодолевать расстояние в 135 морских миль (250 км), оставаться на месте около часа и вернуться в начальную точку.

Ранее сообщалось, что для борьбы с морскими беспилотниками в Черном море российские оккупанты могут применить советскую тактику по выявлению подводных целей. Для этого могут быть задействованы вертолеты Ка-27 с гидролокаторами на борту, которые будут выполнять задачи в комбинации с противолодочными кораблями.