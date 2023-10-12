Окружают город "зубами дракона": оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя — АТЕШ

Подразделения россиян начали отправлять за город, где они проводят работы по укреплению обороны, рассказали в подполье.

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты активизировались. Они готовятся к обороне города и усиливают оборонительные укрепления за населенным пунктом. Об этом в своем телеграмм-канале сообщили участники подпольного движения "Атеш".

По их словам, российские подразделения вывозят за город обустраивать оборонительные укрепления на северо-запад от Мариуполя.

"Агенты "Атеш" фиксируют переброску "зубов дракона" по городу. Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что впопыхах строят новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут — оборону оккупантов будет прорвана", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты готовят "подушку" для строительства железнодорожного пути на месте автомобильного пути между Новоазовском и Мариуполем. Они строят участок длиной 50 км, который должен врезаться непосредственно в имеющуюся ветку Мариуполь-Волноваха и дальше будет идти до Мелитополя и оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила дополнительные военные силы и технику во временно оккупированный Мариуполь и прилегающие к нему районы.