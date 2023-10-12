Россияне испытывают вертолет Ка-52М в среде агрессивных радиопомех: какие результаты

Сообщается, что новая радиолокационная система вертолета якобы способна распознавать разнообразный спектр воздушных и наземных объектов в неблагоприятных условиях окружающей среды и когда оптическая видимость ничтожно мала.

Российские военные тщательно проверяют модернизированный ударный вертолет своих ВКС Ка-52М, который был оснащен новой радиолокационной станцией кругового обзора. Расширяя возможности новой радиолокационной системы, россияне выясняют может Ка-52М круглосуточно вести разведку и захват целей в различных погодных условиях даже при наличии значительных естественных или искусственных радиопомех. Об этом говорится в материале Bulgarian Military от 12 октября.

Авторы публикации, ссылаясь на российские источники пишут, что испытания новых систем вертолета пройдут на оккупированной территории Украины. И хотя эта информация не подтверждена, обе стороны конфликта используют этот театр военных действий для проверки своих новейших возможностей.

Что известно о модернизации

Новая радиолокационная система, работающая в сантиметровом диапазоне частот, должна обеспечивать летчикам Ка-52М превосходное управление в неблагоприятных условиях окружающей среды, когда оптическая видимость ничтожно мала. Сообщается, что система якобы способна распознавать разнообразный спектр воздушных и наземных объектов, включая самолеты, вертолеты, БПЛА, бронетехнику и живую силу противника.

Кроме того испытывается способность вертолета обнаруживать цели с плохим радиолокационным отражением. Однако остается под вопросом насколько российские конструкторы продвинулись в этом аспекте и насколько успешно Ка-52М проходит испытания.

Обозреватели полагают, что вертолет все же получил новые возможности.

"Похоже, что российские новости о возможностях модифицированного Ка-52М не лишены оснований. Вероятно, были усовершенствованы радиолокационные средства и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)" — говорится в публикации.

Мнение западных специалистов

Авторы материала приводят данные из доклада британских экспертов Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса из Royal United Services Institute. В документе подробно рассматривается сложная тактика радиоэлектронной борьбы, применяемая российскими ВВС в противостоянии с украинскими подразделениями.

Интересно, что украинские военные выявили закономерность, связывающую устранение GPS-помех в российских частях и последующие авиаудары, что подчеркивает необходимость точной навигации для координации этих процедур. Как подчеркивают авторы доклада, эта закономерность имеет большое значение, поскольку военные обеих стран оперируют схожими платформами.

Выводы

Обозреватели пишут, что хотя официальной информации о ходе последних испытаний Ка-52М пока не поступало, прошел уже почти месяц с тех пор, как ВВС сообщили, что россияне проводят государственные испытания нового Ка-52М. Вскоре после этого сообщения Минобороны РФ инициировало создание нового подразделения в составе российских воздушно-десантных частей. По данным российских источников, это расширение связано с увеличением численности как вертолетных, так и танковых подразделений.

"Проводимые учения свидетельствуют о намерении России повысить боеспособность своих воинских частей, дислоцированных в Украине. Очевидно, что Ка-52 хорошо зарекомендовал себя в противостоянии украинским контрнаступательным действиям", — подытожили эксперты.

Ранее журналисты War Zone подробно рассказали о модернизации российского ударного вертолета Ка-52М и предположили, что машины уже могут выполнять боевые задачи на передовой. Сообщалось, что вертолеты получили улучшенную оптико-электронную систему ГОЭС-451М, комплекс обороны Л418 "Моноблок" и управляемые ракеты ЛМУР.