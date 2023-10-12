Военкомы из Тернополя получили подозрения за пытки и избиение, — прокуратура

Прокуратура вручила подозрение двум работникам Терцентра комплектования, причастных к пыткам и похищению. Однако до сих пор не известны имена еще двух людей, которые участвовали в инциденте с заталкиванием в авто.

В связи с вторжением РФ в Украину президент Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, которая касается военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Работники военкомата начали вручать гражданам повестки, получив которые нужно прибыть на ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию и, при необходимости, отправиться на линию фронта. Между тем в октябре обнародованы действия работников Тернопольского территориального центра комплектования, которые пинками задерживали граждан на улицах и загоняли их в машину. Офис генерального прокурора отреагировал на событие — фигурантам вручили подозрение. О деталях ситуации с тернопольскими военкомами рассказала пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что подозрение получили двое граждан — служащие отдела охраны городского ТЦК и СП Тернополя: командир роты и его подчиненный солдат-гранатометчик. Граждане подозреваются в совершении преступления по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 — пытки и незаконное удержание человека. Если суд признает их вину, то может наказать — отправить в тюрьму на срок на 5-10 лет по статье о пытках или ограничение свободы на срок до 5 лет по статье о незаконном удержании.

Прокуратура опубликовала фотографии момента вручения подозрения. Лиц фигурантов не видно. Имена не указаны.

Избиение в Тернопольском ТЦК и СП — детали

В сообщении Офиса Генпрокурора подробно описывается ход событий, установленный следователями. Выяснилось, что событие, зафиксированное на видео, происходило 6 октября 2023 года. Главные действующие лица — солдат-гранатометчик и еще два человека в военной форме, чьи имена все еще не известны.

Группа людей в военной форме посреди ночи задержали гражданина для проверки документов. Когда увидели, что он имеет гражданство РФ, предложили ему сесть в машину для визита в ТЦК. Когда же мужчина отказался, его толчками загнали в авто.

Следующий эпизод, в котором фигурируют подозреваемые — видео с избиением двух человек в помещение военкомата. Среди избитых — задержанный мужчина с российским паспортом.

Причина ситуации — конфликт двух избитых мужчин с другими работниками военкомата, который произошел перед этим. Мужчины якобы были пьяными, утверждает пресс-служба прокуратуры, поэтому бросились с кулаками на дежурного. После этого им досталось от фигурантов уголовного дела, которым предъявили подозрение.

Отметим, об инциденте на тернопольской улице стало известно благодаря видео, которое опубликовали в соцсетях 7 октября. После этого на странице Facebook Тернопольского территориального центра комплектования появилось сообщение, в котором предлагали разобраться в причинах конфликта. Через сутки указали, что начали служебное расследование. Городской голова Тернополя Сергей Надал обратился к тернопольским военкомам: призвал их корректно относиться к гражданам, которые подлежат мобилизации.

Напоминаем, представитель Терцентра комплектования рассказал, какие именно военно-учетные специальности наиболее востребованы в ВСУ. По его словам, речь идет о танкистах, артиллеристах и штурмовиках. Между тем около десяти категорий граждан — и мужчин, и женщин — имеют право на отсрочку.