Наведался дрон СБУ: с паспортным столом оккупантов на Запорожье произошла "неприятность" (видео)

После взрыва в админздании оккупанты ослабили давление на жителей города, потому что занялись вопросами собственной безопасности.

В оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области к зданию местного "паспортного стола" оккупантов наведался дрон СБУ. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

По информации СБУ, сотрудникам ведомства удалось обнаружить в Каменке-Днепровской здание, где россияне разместили так называемый "паспортный стол". Там работали коллаборационисты, которые давили на украинцев, и заставляли их получать российские паспорта.

Сообщается, что после атаки оккупанты ослабили давление на жителей города, потому что занялись вопросами собственной безопасности.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате атаки дрона СБУ пострадавших нет.

Напомним, что бойцы 45-й ОАБр "разнесли" скопление живой силы и техники ВС РФ возле Бахмута.

Ранее сообщалось, что в ВМС подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Судно получило повреждения возле временно оккупированного Севастополя в Крыму 11 октября.