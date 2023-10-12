Бойцы 45-й ОАБр "разнесли" скопление живой силы и техники ВС РФ возле Бахмута (видео)

Украинским бойцам удается преодолевать российскую оборону возле Андреевки Донецкой области. Силы обороны наносят огневые поражения по тылу ВС РФ.

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Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады нанесли удачные удары по скоплению личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на северных окраинах Отрадовки возле Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState.

"Бойцы 45-й ОАБр разносят скопление личного состава, технику, а также БК пид**ов на северных окраинах населенного пункта Одрадовка", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в районе Андреевки продолжаются бои, во время которых украинским бойцам удается преодолевать оборону российских военных. В мониторинговом сообществе отметили, что бои продолжаются в районе прудов за селом. Кроме этого, Силы обороны продолжают наносить огневые поражения по сосредоточению личного состава врага в тылу.

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Украинские военные показали, как вели аэроразведку с беспилотного летательного аппарата, который имеет тепловизионную камеру. Бойцы обнаружили вражеский склад БК и живую силу, после чего был нанесен удар — российский склад БК взорвался, а в небо поднялся густой дым.

Также с помощью дрона было зафиксировано военную технику, половой состав БК, опорный пункт ВС РФ и боевую бронированную машину, по которым украинцы нанесли удачные удары.

Напомним, 12 октября бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как выбивали российских военных с позиций вдоль железнодорожных путей возле Бахмута Донецкой области. В пресс-службе бригады отметили, что враг применял дроны FPV для ударов.

10 октября заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские бойцы продвигаются на Бахмутском направлении. Он отметил, что возле Бахмута уменьшилось количество стрелковых боев.