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Бойцы 45-й ОАБр "разнесли" скопление живой силы и техники ВС РФ возле Бахмута (видео)

Удар, обстрел, взрыв, ВС РФ
Бойцы нанесли удары по позициям ВС РФ под Бахмутом

Украинским бойцам удается преодолевать российскую оборону возле Андреевки Донецкой области. Силы обороны наносят огневые поражения по тылу ВС РФ.

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Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады нанесли удачные удары по скоплению личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на северных окраинах Отрадовки возле Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState.

"Бойцы 45-й ОАБр разносят скопление личного состава, технику, а также БК пид**ов на северных окраинах населенного пункта Одрадовка", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в районе Андреевки продолжаются бои, во время которых украинским бойцам удается преодолевать оборону российских военных. В мониторинговом сообществе отметили, что бои продолжаются в районе прудов за селом. Кроме этого, Силы обороны продолжают наносить огневые поражения по сосредоточению личного состава врага в тылу.

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Украинские военные показали, как вели аэроразведку с беспилотного летательного аппарата, который имеет тепловизионную камеру. Бойцы обнаружили вражеский склад БК и живую силу, после чего был нанесен удар — российский склад БК взорвался, а в небо поднялся густой дым.

Также с помощью дрона было зафиксировано военную технику, половой состав БК, опорный пункт ВС РФ и боевую бронированную машину, по которым украинцы нанесли удачные удары.

Напомним, 12 октября бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как выбивали российских военных с позиций вдоль железнодорожных путей возле Бахмута Донецкой области. В пресс-службе бригады отметили, что враг применял дроны FPV для ударов.

10 октября заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что украинские бойцы продвигаются на Бахмутском направлении. Он отметил, что возле Бахмута уменьшилось количество стрелковых боев.