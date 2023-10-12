Бійці 45-ї ОАБр "рознесли" скупчення живої сили та техніки ЗС РФ біля Бахмута (відео)

Українським бійцям вдається долати російську оборону біля Андріївки Донецької області. Сили оборони завдають вогневі ураження по тилу ЗС РФ.

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Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади завдали вдалих ударів по скупченню особового складу та військової техніки Збройних сил Російської Федерації на північних околицях Одрадівки біля Бахмута Донецької області. Про це повідомили в Telegram-каналі моніторингової спільноти DeepState.

"Бійці 45-ї ОАБр розносять скупчення особового складу, техніку, а також БК під**ів на північних околицях населеного пункту Одрадівка", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в районі Андріївки продовжуються бої, під час яких українським бійцям вдається долати оборону російських військових. У моніторинговій спільноті наголосили, що бої тривають в районі ставків за селом. Крім цього, Сили оборони продовжують завдавати вогневі ураження по зосередженню особового складу ворога в тилу.

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Українські військові показали, як вела аеророзвідку з безпілотного літального апарату, який має тепловізійну камеру. Бійці виявили ворожий склад БК та живу силу, після чого був завданий удар — російський склад БК вибухнув, а в небо здійнявся густий дим.

Також за допомогою дрону було зафіксовано військову техніку, половий склад БК, опорний пункт ЗС РФ та бойову броньовану машину, по яких українці завдали вдалих ударів.

Нагадаємо, 12 жовтня бійці Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як вибивали російських військових з позицій вздовж залізничних шляхів біля Бахмута Донецької області. У пресслужбі бригади наголосили, що ворог застосовував дрони FPV для ударів.

10 жовтня заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко заявив, що українські бійці просуваються на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що біля Бахмута зменшилася кількість стрілецьких боїв.