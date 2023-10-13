РФ хочет отвлечь США от Украины: Кремль балансирует между Израилем и ХАМАСом, — AP

По словам журналистов, Россия хочет сохранить связи с Израилем и с ХАМАСом, а также увеличить свое влияние на Ближнем Востоке, сыграв роль миротворца.

В войне между Израилем и боевиками ХАМАСа Кремль пытается не занимать ничью сторону, тонко балансируя между двумя сторонами конфликта. Об этом пишет издание Associated Press.

По словам журналистов, Россия хочет сохранить связи с Израилем и с ХАМАСом, а также увеличить свое влияние на Ближнем Востоке, сыграв роль миротворца.

Издание пишет, что Москва также попыталась представить военные действия в Израиле как провал политики США. Руководство Кремля очень надеется, что эти события отвлекут США от вторжения российской армии в Украину.

Журналисты отметили, что президент России Владимир Путин заявил, что причина войны кроется в неспособности создать палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН. По его мнению, это "грубая несправедливость".

В материале сказано, что призывы Путина к обеим сторонам не атаковать мирных жителей говорит о том, что Москва пытается придерживаться сбалансированного подхода и вести переговоры как с Иерусалимом, так и с террористами.

Издание отметило, что Владимир Путин, придя к власти, решил возобновить связи с Ближним Востоком, которые сильно ослабли после развала Советского Союза. РФ даже присоединилась к группе миротворцев: США, ЕС и ООН. Правда, Москва сыграла куда менее значительную роль в усилиях сохранить мир в регионе, если сравнивать с Вашингтоном.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США есть ресурсы для того, чтобы поддерживать Украину и Израиль одновременно. Штаты непоколебимы в поддержке Киева и права Украины защищать суверенитет. Также в Америке потрясены масштабными зверств, которые совершает ХАМАС в Израиле.