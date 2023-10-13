В Севастополе прогремел взрыв на корабле, который запускает "Калибры", — соцсети (фото, видео)

Глухой взрыв почувствовали жители центра города. По их словам, взорвался и дымит корабль МРК проекта 21631 "Буян-М".

Мощный взрыв прогремел на территории временно оккупированного Севастополя. Вероятно, в пятницу, 13 октября взорвался российский корабль. Об этом сообщили в Telegram-канал "Крымский ветер".

Глухой взрыв почувствовали жители центра города. По их словам, даже сработали сигнализации автомобилей.

По предварительным данным, взорвался и дымит МРК проекта 21631 "Буян-М". Это судно является носителем "Калибров", которыми российские оккупанты обстреливают украинские города. Местные считают, что корабль мог подорваться на мине или в него попала украинская ракета.

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что громкие звуки в районе Северного мола — это тренировка расчетов ПВО. Также якобы проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря.

Взрывы в Крыму

В Крыму 11 октября могли повредить корабль ЧМФ РФ "Павел Державин". По информацию советника главы МВД Антона Геращенко, точной информации о том, что произошло со сторожевым судном, не было. Это мог быть как ракетный удар, так и атака дронов. На воду судно спустили через 3 года после начала строительства — 21 февраля 2019 года.

Также сообщалось, что 9 октября ВСУ ракетой С-200 ударили по секретной базе в Крыму. В результате удара погибла элита ГРУ. Российские захватчики подозревают, что в их рядах появился предатель, поскольку деятельность осуществлялась тайно, но наиболее вероятной версией считают "работу местных", которые выступают против присутствия оккупантов на полуострове.

Напомним, 5 октября в ISW сообщили, что Россия выводит свои корабли из оккупированного Крыма. Аналитики считают, что удары Украины по российскому флоту заставляют РФ отводить свои суда, однако оккупанты, вероятно, продолжат использовать порт в Севастополе.