Погибла элита ГРУ: ВСУ ракетой С-200 ударили по секретной базе в Крыму, — соцсети

Российские захватчики подозревают, что в их рядах появился предатель, поскольку деятельность проводилась тайно, но самой вероятной версией считают "работу местных".

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В субботу, 7 октября, неподалеку от Джанкоя в результате удара погиб 21 человек, получили ранения — 16 (все — спецназовцы Главного управления Генштаба (ГРУ). В Telegram-канале "Кремлевская табакерка" сообщили подробности со ссылкой на источник в Генштабе РФ.

Удар якобы нанесли украинские войска ракетой из комплекса С-200 "земля-земля". Неподалеку Джанкоя функционировал лагерь элитных российских спецназовцев. По информации Telegram-канала, они проживали и тренировались в этой локации, а выезжали на задания в Запорожскую и Херсонскую области.

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Взрывы в Крыму: в Джанкое работает авиация, а Крымский мост перекрыли, — соцсети (фото)

Объект был засекречен. Базу оккупанты маскировали под обычную хозяйственную постройку. Россияне подозревают, что в их рядах появился предатель, поскольку деятельность проводилась тайно. Захватчики наиболее вероятной версией все же считают то, что информацией о расположении поделился с Силами обороны Украины кто-то из местных.

"Факт остается фактом — база уничтожена, пацаны погибли", — рассказал спецназовец, который выжил в результате ракетного удара.

Российский оккупант большое количество погибших объяснил тем, что у подразделений было халатное отношение к правилам и технике безопасности. Оккупанты собирались на ужин в большую группу. Именно в этот момент и произошло попадание.

Взрывы в Джанкое

В Генштабе ВСУ прокомментировали взрывы в Крыму в марте. По словам полковника Сергея Баранова, Джанкой является одним из узлов на ветке логистического пути, который, в частности, идет в Запорожскую и Херсонскую области. Это серьезно нарушает логистику врага на юге Украины.

В оккупированном Крыму 30 августа прогремели мощные взрывы. В результате атаки в Джанкое исчез свет. Оккупационная администрация утверждала, что информация об атаке на полуостров является "вбросом". Взрывы в Джанкойском районе якобы прогремели в результате "планового уничтожения боеприпасов".

Напомним, 8 октября бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что успехи ВСУ по деоккупации Крыма ошеломляют. Это свидетельствует, как он считает, о преимуществах дальнобойного оружия Украины.