Bayraktar TB3 готовится к первому полету: испытания проходят успешно (видео)

Новейший турецкий БПЛА будет иметь малые крылатые ракеты Kemankeş и противотанковые ракеты L-UMTAS. Беспилотник стал больше, мощнее и смертоноснее.

Турецкий лидер по производству БПЛА Baykar готовит новый ударно-разведывательный БПЛА Bayraktar TB3 к первому полету. Об этом сообщает пресс-служба компании в фейсбуке.

Беспилотник Bayraktar TB3 прошел первое испытание на высокой скорости. Оно завершилось успешно.

"Bayraktar TB3 успешно завершил первое испытание на высокоскоростном проходе", — написали в публикации.

Известно, что базироваться БПЛА будет на авианосце или универсальном десантном корабле, например, на турецком флагмане Anadolu. Первый "пробег" по взлетно-посадочной полосе происходил еще 10 октября, но о нем сообщили только сегодня, 13 октября. Это один из последних тестов БПЛА перед первым полноценным полетом.

Особенностью Bayraktar TB3 является то, что он имеет складные крылья, а также почти вдвое больше полезную нагрузку по сравнению с TB2 280 кг вместо 150 кг. Этого удалось достичь благодаря более мощному двигателю TEI PD170 на 170 лошадиных сил вместо Rotax 912 на 100 лошадиных сил. Увеличилось количество точек для вооружения с 4 до 6.

Новый турецкий БПЛА будет носителем новейшей небольшой крылатой ракеты Kemankeş с дальностью полета 200 км. Повышение грузоподъемности позволит нести противотанковую 62-килограммовую ракету L-UMTAS. Обычно их используют ударные вертолеты.

Напомним, 2 октября стало известно, что в Украине начнут производить ударные дроны Akinci.

30 сентября в Турции заявили о начале строительства завода Baykar в Украине. Инвестиции составят 100 млн долларов.