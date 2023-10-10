Затонул за минуты: в Турции впервые в мире БПЛА и надводный дрон вместе поразили цель (видео)

Восемь надводных дронов Albatros-S с помощью БПЛА Bayraktar TB2 за считанные минуты потопили 69-метровый корабль-мишень.

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Турция впервые в мире провела совместную операцию надводного беспилотника Albatros-S и беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Об этом сообщило турецкое медиа SavunmaSanayiST.

За испытаниями у побережья Мерсина следили командующий ВМС адмирал Эрджюмент Татлыоглу, президент Управления оборонной промышленности Халук Гергюн, генеральный директор ASELSAN Ахмет Акел и другие официальные лица в штабе командования ВМС.

Рой из восьми беспилотных морских транспортных средств Albatros-S от компании ASELSAN атаковал корабль в море во время испытательных стрельб. Надводный беспилотник, несущий боеголовку "Рокетсан", поразил цель и взорвался. В результате успешно проведенных испытательных стрельб 69-метровый корабль-мишень был затоплен в считанные минуты. В огневых испытаниях также принял участие беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Именно он сначала отыскал цель, по которой позже отработали надводные дроны. Таким образом испытание показало первое в мире совместное применение надводного беспилотника и БПЛА.

Отметим, что во время уникального испытания его организаторы позаботились о безопасности окружающий среды. Корабль, который затопили беспилотники, предварительно очистили от топлива и масла, чтобы избежать загрязнения акватории.

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Albatros-S — это высокоавтономная система, способная осуществлять навигацию и выполнять задачи в составе роя независимо от центрального управления. Они способны выполнять свои задачи на различных препятствиях, обладая такими возможностями, как внутренняя система связи, система управления, архитектура многосвязной системы и глобальная навигационная спутниковая система (GNSS). Беспилотники также способны выполнять задачи в условиях отсутствия связи.

В Минобороны Турции говорят о том, что Albatros-S повысят безопасность и защиту морского континентального шельфа страны за счет таких функций, как автономное плавание в рое, автономная смена формации и автономное выполнение задач.

Напомним, 1 октября стало известно, что беспилотник Bayraktar впервые атаковал Краснодарский край РФ. В Минобороны РФ заявили, что силами российской ПВО якобы удалось уничтожить беспилотник, который должен был атаковать объекты в Сочи.

Также СМИ писали о том, что в ноябре 2022 года турецкий беспилотник Kizilelma впервые вышел на взлетную полосу. Kizilelma — это реактивный сверхзвуковой палубный беспилотник, в который поставляются украинские или турецкий двигатели. Разрабатывается в рамках программы MIUS.