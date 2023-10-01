Удар по Сочи: беспилотник Bayraktar впервые атаковал Краснодарский край РФ (видео)

В Минобороны РФ заявили, что силами российских ПВО якобы удалось уничтожить беспилотник, который должен был атаковать объекты в Сочи.

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Объекты на территории Краснодарского края РФ впервые подверглись атаке турецкого беспилотника Bayraktar TB2. На опубликованном 1 октября каналом SHOT видео виден пролет БПЛА над неизвестным населенным пунктом, а также слышны выстрелы из стрелкового оружия.

Российские паблики пишут, что беспилотник принадлежит Вооруженным силам Украины, а удар был нанесен по городу Сочи.

Авторы публикации пишут, что руководитель турецкой компании Baykar, которая выпускает данные беспилотники, Халук Байрактар ранее заявил, что компания намерена инвестировать 100 млн долларов в собственное производство беспилотников в Украине.

Отметим, на момент публикации украинские и российские официальные лица не прокомментировали атаку по Краснодарскому краю. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ничего не сообщил об инциденте.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник утром 1 октября якобы был уничтожен на территории Краснодарского края при помощи "дежурных средств ПВО".

"1 октября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края.

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Напомним, по мнению экспертов возвращение турецких беспилотников Bayraktar TB-2 в зону боевых действий является "зловещим знаком" для российских оккупантов. По словам эксперта Дэвида Акса, украинским силам удалось оттянуть или поразить множество систем ПВО противника, а это значит, что пришло время турецким дронам снова показать свою мощь.