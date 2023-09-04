Дроны Bayraktar вернулись в бой: эксперт объяснил, почему это плохо для России (видео)

По мнению военного эксперта, ВСУ удалось оттянуть или поразить множество систем ПВО, а значит пришло время славным "Байрактарам" снова показать всю свою мощь.

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Турецкие дроны Bayraktar TB-2, помогавшие спасти Украину от быстрого продвижения российских оккупантов, снова заметили на поле боя. Об этом в своей статье для Forbes пишет эксперт Дэвид Акс и утверждает, что их появление в небе — "зловещий знак для России".

Дэвид Акс напоминает, что Bayraktar TB-2 прекрасно показали себя в самом начале войны, когда силы оккупантов были слишком растянуты, а ПВО не поспевала их прикрывать. Тогда огромное количество техники и живой силы противника становилось добычей этого турецкого дрона. Однако со временем, когда фронт выровнялся и россияне усилили свои системы ПВО, этим дронам становилось все труднее выполнять свои миссии. Из-за не слишком высокой скорости и низкой высоты полета они становились добычей противовоздушной обороны армии РФ. По сведениям аналитика и эксперта по БПЛА в Центре военно-морского анализа Сэмуэля Бендетта, в прошлом году Украина получила 50 "Байрактаров", но к концу 2022 года они практически исчезли с поля боя.

Эксперт обратил внимание на несколько свежих видеороликов появившихся в соцсети X (бывший Twitter), на которых видно, как Bayraktar TB-2 выслеживает грузовой катер оккупантов, после чего по ним наносится ракетный удар. ВСУ снова начали использовать такие дроны в бою, и это говорит о том, что украинцам удалось восстановить количество этих БПЛА. Кроме того, появление этих беспилотников в небе свидетельствует и о деградации ПВО россиян на юге Украины.

"Это было недешево. Установка Bayraktar TB-2 с аппаратурой управления и шестью планерами может стоить до $100 миллионов", — отмечает эксперт.

Уничтожение катера с российскими оккупантами

С момента начала контрнаступления 4 июня украинские силы, применяющие высокоточные боеприпасы — артиллерию, бомбы, ракеты и беспилотники — постоянно подрывают российскую противовоздушную оборону на юге страны. Только на Южном фронте украинцы вывели из строя как минимум 13 пусковых установок ЗРК, что подтверждают независимые аналитики. Такая динамика, по мнению Дэвида Акса, заставила россиян оттянуть свои ПВО, что позволяет "Байрактарам" действовать намного свободнее.

"Наверняка настанет момент, когда зонтик ЗРК над целыми областями рухнет, предоставив "Байрактарам" еще большую свободу для выполнения своих миссий на оккупированных территориях и позволит наносить удары по российским батальонам и колоннам снабжения", — отмечает Дэвид.

Bayraktar TB-2 наносит удар по российскому военному грузовику

Ранее Фокус сообщал, что Украина получила в подарок от Турции на День Независимости дрон Bayraktar TB2. "Лучший подарок к празднику — новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и независимость", — отметили в ГУР. К тому же, дроны Bayraktar получили инновационный "радиощит". Армия Турции планирует использовать инновационные модули РЭБ на своих БПЛА Bayraktar TB-2 и Akinci.