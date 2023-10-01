Удар по Сочі: безпілотник Bayraktar уперше атакував Краснодарський край РФ (відео)

У Міноборони РФ заявили, що силами російських ППО нібито вдалося знищити безпілотник, який мав атакувати об'єкти в Сочі.

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Об'єкти на території Краснодарського краю РФ вперше зазнали атаки турецького безпілотника Bayraktar TB2. На опублікованому 1 жовтня каналом SHOT відео видно проліт БПЛА над невідомим населеним пунктом, а також чутно постріли зі стрілецької зброї.

Російські пабліки пишуть, що безпілотник належить Збройним силам України, а удар було завдано по місту Сочі.

Автори публікації пишуть, що керівник турецької компанії Baykar, яка випускає ці безпілотники, Халук Байрактар раніше заявив, що компанія має намір інвестувати 100 млн доларів у власне виробництво безпілотників в Україні.

Зазначимо, на момент публікації українські та російські офіційні особи не прокоментували атаку щодо Краснодарського краю. Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв нічого не повідомив про інцидент.

Тим часом у Міноборони РФ повідомили, що український безпілотник вранці 1 жовтня нібито було знищено на території Краснодарського краю за допомогою "чергових засобів ППО".

"1 жовтня близько 08.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Краснодарського краю.

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Нагадаємо, на думку експертів, повернення турецьких безпілотників Bayraktar TB-2 у зону бойових дій є "зловісним знаком" для російських окупантів. За словами експерта Девіда Акса, українським силам вдалося відтягнути або вразити безліч систем ППО противника, а це значить, що настав час турецьким дронам знову показати свою міць.