Побачити може кожен: легендарний "Байрактар" оселився в Україні (відео)

Компанія Baykar Makina подарувала безпілотник музею в Києві на честь Дня незалежності.

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Компанія "Baykar Makina" передала до військово-історичного музею України "Байрактар ТВ2". Тепер його може побачити кожен охочий. Про це повідомляє пресслужба СтратКому ЗСУ.

"Про цей безпілотник складали пісні, він став символом українського спротиву російським агресорам, а тепер подивитися на нього може кожен охочий. Компанія "Baykar Makina" передала до військово-історичного музею України "Байрактар", — ідеться в повідомленні.

Україна отримала від Туреччини дрон Bayraktar TB2

Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. Українці отримали в подарунок від виробника знаменитий ударний безпілотник Bayraktar TB2.

"Найкращий подарунок до свята — нова зброя, яка допоможе знищувати ворога та відстоювати нашу свободу й незалежність", — зазначили в ГУР.

Що відомо про Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 уперше піднявся в повітря у 2014 році та надійшов на озброєння турецьких збройних сил у 2015 році. Відтоді його було експортовано в кілька країн, зокрема в Україну, Азербайджан і Катар.

Це середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту (MALE). Він здатний перебувати в повітрі до 24 годин на висоті до 8,2 км. Дальність управління становить до 150 км. Bayraktar TB2 оснащений різними системами озброєння, зокрема керованими ракетами класу "повітря-земля" Roketsan MAM-L і MAM-C, а також планерними бомбами MAM-L.

Bayraktar TB2 широко використовувався в бойових діях у Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі. Він показав високу ефективність у знищенні бронетехніки, артилерійських позицій і живої сили противника. В Україні Bayraktar TB2 застосовується для нанесення ударів по російських військах із самого початку вторгнення. Він зіграв важливу роль у знищенні російської техніки й озброєння, а також у зниженні морального духу російських солдатів.

Основні характеристики Bayraktar TB2:

довжина — 6,5 м;

розмах крила — 12 м;

максимальна злітна маса — 650 кг;

максимальна швидкість — 222 км/год;

тривалість польоту — 24 години;

висота польоту — до 8,2 км;

дальність управління — до 150 км;

корисне навантаження — до 150 кг (55 кг — оптико-електронна система розвідки та цілевказівки, 95 кг — бойова);

вартість — близько 69 млн доларів за комплекс у складі 6 дронів, 2 станцій управління, 200 од. боєприпасів і допоміжного обладнання.

Раніше Фокус розповідав, що Україна отримала додаткові Bayraktar і касетні боєприпаси з Туреччини. Аналітичний портал Oryx повідомляє, що Києву передали 60-мм міномети й 155-мм касетні снаряди DPICM, а також додаткові Bayraktar TB2.

Так само повідомлялося, що дрони Bayraktar почнуть збирати в Україні: турецька компанія Baykar отримала ліцензії. Влада Туреччини дозволила виробляти безпілотники Bayraktar TB2 й Akinci на заводі Avia Ventures, який має почати працювати 2025 року. Будівельники вже виконали майже всі підготовчі роботи.