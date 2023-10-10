Затонув за хвилини: у Туреччині вперше у світі БПЛА і надводний дрон разом уразили ціль (відео)

Вісім надводних дронів Albatros-S за допомогою БПЛА Bayraktar TB2 за лічені хвилини потопили 69-метровий корабель-мішень.

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Туреччина вперше у світі провела спільну операцію надводного безпілотника Albatros-S і безпілотного літального апарату Bayraktar TB2. Про це повідомило турецьке медіа SavunmaSanayiST.

За випробуваннями біля узбережжя Мерсина стежили командувач ВМС адмірал Ерджюмент Татлиоглу, президент Управління оборонної промисловості Халук Гергюн, генеральний директор ASELSAN Ахмет Акел та інші офіційні особи в штабі командування ВМС.

Рій із восьми безпілотних морських транспортних засобів Albatros-S від компанії ASELSAN атакував корабель у морі під час випробувальних стрільб. Надводний безпілотник, що несе боєголовку "Рокетсан", уразив ціль і вибухнув. У результаті успішно проведених випробувальних стрільб 69-метровий корабель-мішень було затоплено за лічені хвилини. У вогневих випробуваннях також взяв участь безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2. Саме він спочатку відшукав ціль, по якій пізніше відпрацювали надводні дрони. Так випробування засвідчило перше у світі спільне застосування надводного безпілотника та БПЛА.

Зазначимо, що під час унікального випробування його організатори подбали про безпеку навколишнього середовища. Корабель, який затопили безпілотники, попередньо очистили від пального та мастила, щоб уникнути забруднення акваторії.

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Albatros-S — це високоавтономна система, здатна здійснювати навігацію і виконувати завдання у складі рою незалежно від центрального управління. Вони здатні виконувати свої завдання на різних перешкодах, володіючи такими можливостями, як внутрішня система зв'язку, система управління, архітектура багатозв'язної системи й глобальна навігаційна супутникова система (GNSS). Безпілотники також здатні виконувати завдання в умовах відсутності зв'язку.

У Міноборони Туреччини говорять про те, що Albatros-S підвищать безпеку і захист морського континентального шельфу країни завдяки таким функціям, як автономне плавання в рої, автономна зміна формації та автономне виконання завдань.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що безпілотник Bayraktar уперше атакував Краснодарський край РФ. У Міноборони РФ заявили, що силами російської ППО нібито вдалося знищити безпілотник, який мав атакувати об'єкти в Сочі.

Також ЗМІ писали про те, що в листопаді 2022 року турецький безпілотник Kizilelma вперше вийшов на злітну смугу. Kizilelma — це реактивний надзвуковий палубний безпілотник, у який постачаються українські або турецький двигуни. Розробляється в рамках програми MIUS.