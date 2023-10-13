Иран угрожает Израилю: главный дипломат Тегерана встретился с лидером "Хезболлы"

По словам журналистов, лидер "Хезболлы" и министр иностранных дел Ирана "сосредоточились на теме ответственности каждого и позиции, которую необходимо занять перед лицом происходящих в последнее время исторических событий".

Глава военизированной группировки "Хезболла" провел беседу с министром иностранных дел Ирана во время его визита в Ливан, обсуждая "рекомендации относительно действий", взятых в контексте конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Об этом сообщает France24 со ссылкой на заявление этого вооруженного формирования.

Согласно сообщению от "Хезболлы", глава этой организации, Хасан Насралла, встретился с министром иностранных дел Ирана, Хоссейном Амир-Абдуллахианом, который прибыл в Бейрут в четверг, 12 октября.

Сообщается, что руководитель "Хезболлы" и министр иностранных дел Ирана обсудили вопрос ответственности каждой стороны и позиции, которые необходимо занять в свете недавних исторических событий.

Иранский министр заявил, что открытие "нового фронта" против Израиля будет зависеть от "действий" израильского государства в секторе Газа.

По прибытии в Бейрут глава иранского внешнеполитического ведомства встретился с представителями "Хезболлы", которая имеет поддержку Ирана, а также с представителями движения ХАМАС и организации "Исламский джихад". Затем, в пятницу, 13 октября, он планирует провести встречу с официальными лицами Ливана, прежде чем отправиться в Дамаск.

В аэропорту Бейрута Амир-Абдуллахиан повторил, что региональные союзники Ирана (в том числе Сирия, "Хезболла", ХАМАС), неофициально известные как "Ось сопротивления", могут отреагировать на эскалацию израильского наступления в Газе.

Израильское государство и США обеспокоены тем, что второй фронт может быть открыт на севере Израиля на границе с Ливаном, если "Хезболла" при поддержке Ирана решится на вторжение.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.

Фокус сообщал, что Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.

В то же время президент Палестины, пишет Фокус, заявил о необходимости "прекращения израильской оккупации".