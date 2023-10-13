После войны в Украине может быть 4 миллиона ветеранов, — Минветеранов (видео)

По словам главы ведомства Юлии Лапутиной, до российского вторжения количество ветеранов в стране было чуть больше 500 тысяч граждан, однако новые реалии все изменили.

После окончания войны количество ветеранов в Украине может увеличиться до четырех миллионов человек. Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью "РБК-Украина" 13 октября.

По ее словам, сейчас в ведомстве функционирует единый электронный государственный реестр ветеранов войны. Туда включают всех участников боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, а также семьи погибших граждан.

"До полномасштабного вторжения в нашем реестре насчитывалось более полумиллиона человек. И мы понимаем, что с момента широкомасштабного вторжения произошла массовая мобилизация, и прогнозируемое количество после победы — это примерно 4 миллиона человек, которые будут причастны к ветеранской политике", — заявила Юлия Лапутина.

Отдельно глава ведомства отметила, что ветеранами в первую очередь считаются те граждане, которые являются участниками боевых действий. В министерстве предоставляют статус добровольцам, а вот соответствующие вооруженные формирования придают статус тем, кто у них служит.

"Но и кроме ветеранов есть их семьи. Поэтому политика в отношении ветеранов должна также предусматривать и попечение об их семьях", — продолжила Юлия Лапутина.

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Напомним, 21 сентября сообщалось, что в Украине до сих пор не построили Национальное мемориальное военное кладбище, несмотря на то, что в Министерстве ветеранов обещали провести первые захоронения во второй половине осени. Пока власти ищут "подходящее место", семьи погибших защитников больше года хранят прах близких дома в урнах.