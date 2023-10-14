Не только "Павел Державин": в ВМС раскрыли подробности атаки на российские корабли

Дмитрий Плетенчук уточнил ранее предоставленную информацию и заявил, что патрульный корабль был поражен дважды. Также получил повреждения и российский буксир "Бур".

В пятницу 13 октября украинские силы атаковали патрульный корабль Черноморского флота РФ "Павел Державин". Кроме того был атакован российский буксирный корабль "Бур", который также получил повреждения. О "черном дне" для вражеского флота рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Немного загрустил Павел Державин… Вчера была пятница тринадцатого для Черноморского флота Российской Федерации", — сказал Плетенчук.

Он скорректировал информацию по атакам на корабли противника и уточнил, что патрульный корабль "Павел Державин" был поражен дважды.

"Только со второго раза он понял, что ему пора вшиваться с нашего Севастополя. Также подтверждает поражение буксира "Бур", которого сейчас буксируют. У него также есть соответствующие повреждения", — отметил сикер ВМС.

Фото подбитого корабля "Павел Державин". Источник: Telegram

Однако официально украинские военные пока не могут предоставить полную информацию относительно характера повреждения кораблей противника и обстоятельств, при которых была совершена атака. Тем не менее факт поражения кораблей спикер подтвердил.

Вместе с тем Плетенчук отметил позиционные изменения в составе Черноморского флота. По его словам, российские корабли рассредотачиваются и дислоцируются в других портах помимо Севастополя — это база в Новороссийске, Феодосия и даже Керчь.

Кроме того, россияне испытывают проблемы с пирсами, которых недостаточно для базирования кораблей в этих портах. Из-за этого, по неподтвержденным данным, часть кораблей могут перенаправить в сторону Абхазии.

Отметим, что лидер Абхазии Аслан Бжания 5 октября заявил о соглашении с российской стороной, в рамках которого в Очамчирском районе будет создан пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ. На это сразу же отреагировала грузинская сторона заявив, что планы создать российскую военно-морскую в Абхазии являются "вопиющим нарушением суверенитета".

Ранее сообщалось, что по мнению представителей Североатлантического альянса, удары Сил обороны Украины по Черноморскому флоту РФ в сентябре серьезно ограничили его возможности. В то же время российские корабли все еще могут выполнять основные боевые задачи, в том числе наносить ракетные удары по Украине.