В Кремле определились, кто может стать преемником Путина, — Newsweek

В Кремле должны выбрать между тремя кандидатами, который станут преемниками нынешнего президента Путина. Среди возможных преемников Китай может согласиться даже на двойника.

Президент России Владимир Путин 12 октября посетил с официальным визитом Кыргызстан, где встретился с президентом Садыром Жапаровым и вручил ему российский орден. Визит в эту центральноазиатскую страну — первый в 2023 году, поскольку глава Кремля находится под угрозой ареста из-за ордера Международного уголовного суда. Впереди ожидается поездка в Китай и личная встреча с главой КНР Си Цзиньпином. Издание Newsweek отметило, что в поездках мог принять участие двойник Путина, поскольку он серьезно болен и ему уже подыскали преемника. О деталях ситуации в Кремле говорится в статье на портале Newsweek.

Автор издания, делая свои выводы, основывался на ряде сообщений о состоянии здоровья Путина и настроениях в Кремле. В итоге отметил, что Путин видит своим преемником премьер-министра Владимира Мишустина. Окружение московского диктатора имеет другую кандидатуру. Между тем Китай удовлетворило бы общение даже с двойником.

Президент Путин — кто может стать преемником

Newsweek указывает, со ссылкой на неназванные источники в Белом доме и на расследование росСМИ Meduza, что Путин прошел серьезное лечение от онкологического заболевания в марте 2022 года. Поэтому сейчас даже во время зарубежных поездок его заменяет двойник.

Между тем Кремль готов использовать двойника в случае временного отстранения главы РФ (из-за болезни): "Есть общее понимание, что некоторое время можно было использовать двойника президента после смерти или отстранения от власти настоящего Владимира Путина", — цитируют сообщение из Telegram-канала "Генерал СВР".

В Кыргызстане вместо настоящего президента был двойник, он же поедет в Китай. При чем Си Цзиньпин знает, что будет общаться именно с двойником: хочет понять, что он за личность. "Китайские товарищи хотят пообщаться именно с двойником и составить о нем свое мнение", — указывает автор сообщения.

Отмечается, что в Кремле раздает распоряжения директор ФСБ РФ Николай Патрушев: якобы он приказал не выполнять распоряжения Путина по Мишустину. Отметим, Фокус публиковал мнение эксперта, что Китай в целом не возражает против кандидатуры, которую предлагает пока еще живой российский диктатор.

Николай Патрушев Михаил Мишустин Вероятный двойник Путина Фото: Reuters

Журналисты Newsweek отмечают, что Путин не считает Патрушева своим преемником и поэтому передача власти, когда она состоится, не пройдет мирно: "Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев уже сказал, что Путин бредит и дал четкое распоряжение игнорировать волю президента. Путин, предлагая Мишустина в качестве преемника, ни словом не обмолвился о Николае Патрушеве, который на сегодня еще не первый человек в государстве, но уже и не второй. Ситуация накаляется и может случиться, что большой транзит пойдет совсем не так, как рассчитывают основные акторы системы".

Отметим, пока нет официальных комментариев Кремля относительно возможного транзита власти в РФ. Крайние заявления спикера Путина Дмитрия Пескова касаются комментариев относительно событий в Секторе Газа и вопросов внутренней политики РФ.

В то же время СМИ опубликовали выступление Путина относительно нападения ХАМАС на граждан Израиля. Политик заверил, что США виноваты в преступлениях палестинских террористов, а он готов выступить посредником в мирных переговорах.

Напоминаем, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов оценил возможности России вести длительную войну в Украине. По его мнению, у РФ техники и экономических ресурсов хватит до 2025 года, а людей хватит еще на дольше. Между тем украинцам следует готовиться к ударам ВС РФ по энергетическим объектам: враг собрал достаточное количество ракет.