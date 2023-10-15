Вторжение ХАМАС положило конец хрупкому союзу между Россией и Израилем, — СМИ

Журналисты считают, что хаос в Газе приносит облегчение Москве, поскольку фокус США смещается с Украины на поставки Израилю.

В течение многих лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживал, по его словам, "сложные" отношения с Кремлем. Однако у него были теплые отношения с все более изолированным от мирового сообщества президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal.

По мнению журналистов, даже война РФ против Украины и потепление отношений с заклятым соперником Израиля Ираном не смогли подорвать это сотрудничество.

Президент России Владимир Путин — один из немногих крупных мировых лидеров, который не позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с нападением ХАМАС.

"Теперь, после смертоносной атаки поддерживаемых Ираном боевиков ХАМАС на Израиль, эти разговоры, похоже, прекратились. Путин — один из немногих мировых лидеров, который не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян, убитых ХАМАСом во время этой атаки", — сообщает издание.

РФ в обмен на беспилотники "Shahed" предоставила Ирану тренировочные самолеты Як-130 и рассматривает возможность продажи истребителей Су-35, что может изменить баланс воздушных сил. Как отмечают журналисты, сейчас происходят широкие тектонические сдвиги в роли России на Ближнем Востоке. Накануне президентских выборов в РФ, запланированных на март, Кремль ищет способ отвлечь внимание от войны в Украине.

Также авторы публикации напомнили, что ранее Нетаньяху объявил о внеблоковом подходе к войне в Украине и отказал Киеву в поставках систем противовоздушной обороны.

Кроме этого сообщалось, что Нетаньяху ответил на обвинения посла Украины в "пророссийской позиции" Израиля. По словам израильского премьера, заявления о том, что Иерусалим не выполнил своих обещаний касательно помощи Украине, не соответствуют действительности.