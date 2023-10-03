Благодаря войне в Украине Израиль значительно увеличил экспорт оружия, — Bloomberg

Известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отказался передать Киеву оружие для борьбы с Россией, однако активно продает его другим странам.

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В прошлом году Израиль разрешил большему количеству стран покупать его оборонный экспорт, на который значительно вырос спрос после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Министерства обороны, Израиль одобрил запрос 61 страны по закупке разнообразного вооружения и боеприпасов израильского производства, тогда как в 2020 году это показатель составил 42 страны.

В частности предоставлено 56 разрешений на экспорт беспилотных летательных аппаратов против 40 два года назад.

"Цифры, предоставленные в ответ на запрос о свободе информации юристом и правозащитником Эйтаем Маком, показывают, что 17 стран были одобрены для обучения и наставничества, по сравнению с двумя в 2020 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, было предоставлено 83 отдельных разрешения на закупку интеллектуальных и киберсистем по сравнению с 67 в 2020 году.

Израильское правительство не разглашает, каким именно странам предоставлено разрешение на доступ к экспорту оборонной продукции. Однако известно, что среди покупателей есть Германия.

"На прошлой неделе было заключено крупнейшее в истории Иерусалима военное экспортное соглашение по поставке Берлину системы противовоздушной обороны Arrow 3 стоимостью 4 миллиарда долларов", — отмечают в сообщении.

В Bloomberg отмечают, заметный рост спроса на израильское оружие вызван российским вторжением в Украину. Но Израиль — не единственная страна в регионе, военные продажи которой в последнее время выросли.

"Экспорт беспилотных летательных аппаратов Турции также неуклонно рос, что дало ей большее политическое влияние на Ближнем Востоке и за его пределами", — добавляют в СМИ.

Согласно оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Израиль в 2018-2022 годах входил в десятку крупнейших экспортеров оружия в мире.

Напомним, 23 июня издания The Jerusalem Post сообщили, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал, почему Иерусалим не передает Киеву оружия для борьбы с военным вторжением РФ. По его словам, у Израиля особая ситуация.

Также 2 октября Associated Press сообщает, что в Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, поскольку в противном случае возможны проблемы с поставками.