Завдяки війні в Україні Ізраїль значно збільшив експорт зброї, – Bloomberg

Відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відмовився передати Києву зброю для боротьби з Росією, проте активно продає її іншим країнам.

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Минулого року Ізраїль дозволив більшій кількості країн купувати його оборонний експорт, на який значно зріс попит після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Міністерства оборони, Ізраїль схвалив запит 61 країни щодо закупівлі різноманітного озброєння та боєприпасів ізраїльського виробництва, тоді як у 2020 році це показник склав 42 країни.

Зокрема надано 56 дозволів на експорт безпілотних літальних апаратів проти 40 два роки тому.

"Цифри, надані у відповідь на запит щодо свободи інформації юристом і правозахисником Ейтаєм Маком, показують, що 17 країн було схвалено для навчання та наставництва, порівняно з двома у 2020 році", – йдеться у повідомленні.

Крім того, було надано 83 окремі дозволи на закупівлю інтелектуальних та кіберсистем порівняно з 67 у 2020 році.

Ізраїльський уряд не розголошує, яким саме країнам надано дозвіл на доступ до експорту оборонної продукції. Проте відомо, що серед покупців є Німеччина.

"Минулого тижня було укладено найбільшу в історії Єрусалиму військову експортну угоду щодо поставки Берліну системи протиповітряної оборони Arrow 3 вартістю 4 мільярди доларів", – зазначають в повідомленні.

В Bloomberg наголошують, помітне зростання попиту на ізраїльську зброю спричинене російським вторгненням Україну. Але Ізраїль — не єдина країна в регіоні, військові продажі якої останнім часом зросли.

"Експорт безпілотних літальних апаратів Туреччини також неухильно зростав, що дало їй більший політичний вплив на Близькому Сході та за його межами", – додають в ЗМІ.

Згідно з оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Ізраїль у 2018-2022 роках входив до десятки найбільших експортерів зброї у світі.

Нагадаємо, 23 червня видання The Jerusalem Post повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів, чому Єрусалим не передає Києву зброї для боротьби з військовим вторгненням РФ. За його словами, в Ізраїлю особлива ситуація.

Також 2 жовтня Associated Press повідомляє, що у Пентагоні звернулися до Конгресу США із закликом наростити фінансування допомоги Україні, оскільки в іншому разі можливі проблеми з постачанням.