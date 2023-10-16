"Выезд заблокирован": в Секторе Газа осталось почти 260 украинцев, – Зеленский (видео)

По словам главы государства, украинские дипломаты работают с партнерами, чтобы добиться освобождения наших граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в секторе Газа находится почти 260 граждан Украины. В настоящее время дипломаты активно сотрудничают с союзниками для организации их безопасной эвакуации. Об этом стало известно из вечернего обращения президента.

"Украинские дипломаты, разведка, силы безопасности продолжают работать для помощи нашим гражданам, которые оказались на Ближнем Востоке – в Израиле и на территории Сектора Газа. Продолжается эвакуация украинцев из Израиля. Уже более 200 человек вывезли в Румынию – в основном, женщины и дети, готовятся новые рейсы", — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что сейчас известно о почти 260 украинцах, которые сейчас находятся в Секторе Газа.

"Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", — объяснил он.

Зеленский заверил, что украинские дипломаты готовы помочь каждому гражданину, который в этом нуждается.

"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем украинцам и украинкам, которые могут находиться за рубежом, нуждаться в помощи: в любое время, любым способом обращайтесь в наши дипломатические представительства за рубежом", — сказал президент.

Отметим, в результате нападения террористов ХАМАС 7 октября погибло около 1200 человек — гражданских и военных — которые оказались неподалеку от границы с Сектором Газа. Террористы захватили ряд поселков и угрожали военным базам, при этом преодолели систему безопасности, на которую были потрачены миллиарды долларов.

Вскоре после преступления ХАМАС правительство Израиля объявило, что планирует полностью уничтожить террористическую опасность на территории Сектора Газа. С этой целью мобилизовали 300 тыс. резервистов. Пока резервисты готовятся к боевым действиям, продолжаются ракетные удары по штабам ХАМАС в Газе. Кроме того, неподалеку от границы заметили скопление бронемашин ЦАХАЛ, которые ждут команды для начала атаки на террористов.