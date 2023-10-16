Мобилизация в Украине: можно ли вести видеосъемку работников ТЦК

По словам юриста, в период военного положения не существует запрета на проведение видеосъемки в отношении сотрудников военкоматов. Такие кадры могут использоваться в качестве доказательства для обжалования решения суда.

На территории Украины действует военное положение и всеобщая мобилизация, введенные в ответ на полномасштабное вторжение со стороны Российской Федерации. В этот период существует запрет на проведение видеосъемки в отношении военнослужащих и их местонахождение. Об этом рассказала адвокат Яна Мею сна странице в Facebook.

"Однако запрета на проведение видеосъемки в отношении сотрудников ТЦК и СП у нас не существует. Поэтому в случае если вам вручают повестку, вы можете смело доставать свой телефон, а еще лучше – попросить проходящего рядом человека, особенно когда этот человек является женщиной, поскольку она не является военнообязанной (как правило), провести видеосъемку процесса вручения вам повестки", – объяснила она.

Меюс также отметила, что такие видеозаписи могут быть использованы в качестве доказательства в случае вынесения административного решения о привлечении вас к ответственности и в случае, если вы решите обжаловать это решение в суде.

Она подчеркнула, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права использовать нагрудную камеру.

"Поскольку законом не предусмотрен порядок использования данных видеокамер", – резюмировала адвокат.

Напомним, ранее стало известно о том, кого из студентов отправят на фронт. Повестки будут вручать студентам в академическом отпуске, однако за ними сохраняется право на продолжение академического отпуска по мобилизации.

Также в конце сентября в конце сентября мы писали о том, что появился новый законопроект об отмене отсрочек. Предыдущее предложение заключалось в том, чтобы лишить отсрочек студентов, которым исполнилось 30 лет. Теперь предлагается разрешить призыв тех, чье образование не нужно для восстановления экономики.