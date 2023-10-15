Мобилизация больного мужчины в ВСУ: как уволиться со службы

Военно-врачебная комиссия определяет индивидуально временную непригодность или ограниченную пригодность к военной службе. Ее решение можно обжаловать через суд или Центральную ВВК.

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Военнообязанные мужчины могут обжаловать решение военно-врачебной комиссии после ее прохождения. Об этом сообщила юрист юридической фирмы Gracers Анастасия Цыбулько в комментарии "РБК-Украина".

"ВВК не имеет права признавать годным мужчину, которых болен одним из видов болезней, определенных Приказом № 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", — сказала Анастасия Цыбулько.

Она отметила, что ВВК определяет индивидуально временную непригодность или ограниченную пригодность.

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По словам юриста, не стоит медлить, если военнообязанный не согласен с выводами ВВК относительно его состояния здоровья. Зато, по словам Цыбулько, стоит подготовить документы, которые будут свидетельствовать о необъективности заключения комиссии о состоянии здоровья, — медицинские справки, копии документов с историей болезней или выводы других врачей о наличии определенных болезней, которые могут повлиять на службу или сделают невозможным выполнение служебных обязанностей.

Как обжаловать решение ВВК

Выводы центральной военно-врачебной комиссии можно обжаловать через суд, тогда как региональных ВВК — в Центральной ВВК или в судебном порядке. Постановление комиссии районного или городского уровня без суда можно обжаловать, обратившись в ВВК областного уровня с целью пересмотра этого постановления. Пересматривать или отменять выводы подчиненных ВВК могут комиссии соответствующих регионов. Тогда как Центральная ВВК может пересмотреть постановления комиссий любых уровней. В результате рассмотрения обращения ВВК может провести контрольный или повторный медицинский осмотр.

Также решение ВВК может обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства через подачу искового заявления в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

"В судебном порядке предоставляется ограниченный срок такого обжалования: если вы сначала обращаетесь в досудебном порядке, то на обжалование заключения комиссии в суде у вас есть три месяца со дня получения решения о рассмотрении заявления", — пояснила она.

Юрист отметила, что человек имеет шесть месяцев со дня вынесения постановления ВВК на обжалование решения, если сразу обратится в суд.

Что делать, если больного мужа мобилизовали в ВСУ

Больной мужчина, которого мобилизовали в ряды ВСУ, а его состояние здоровья ухудшилось, имеет право на увольнение со службы по состоянию здоровья, что может подтвердить постановление ВВК о непригодности к службе с исключением с воинского учета, пояснила юрист. Также можно требовать проведения нового медицинского осмотра, если больного призвали в ВСУ без учета справок о болезни или без проведения осмотра. Для этого нужно:

подать рапорта командиру с обоснованием имеющихся проблем со здоровьем;

получить направление на прохождение ВВК;

подготовить медицинские документы, подтверждающие проблемы со здоровьем;

пройти комиссию и получить соответствующее заключение.

В частности, ВВК направляет заключение в воинскую часть, которая принимает решение об увольнении со службы по состоянию здоровья.

Напомним, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун рассказала, что отказ от прохождения военно-врачебной комиссии считается административным правонарушением, за которое предусмотрено наказание. Также позже может состояться еще один вызов на прохождение комиссии.

Ранее Фокус писал, что во время военного положения ограниченно годными к военной службе могут определить военнообязанных, у которых диагностировали определенные заболевания. Их могут мобилизовать в случае крайней необходимости.