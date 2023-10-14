Мобилизация в Украине: кто получит повестки осенью в первую очередь

В ВСУ уже сообщили о том, что как минимум пять категорий мужчин осенью 2023 года и вовсе получат повестки вне очереди.

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До конца осени в ряды Вооруженных сил Украины призовут конкретные категории специалистов, в которых нуждается армия для продвижения на фронте. Подробности стали известны из материала 24 канала, опубликованного в субботу, 14 октября.

В стране продолжается всеобщая мобилизация, во время которой под призыв попадают мужчины, возрастом от 18 до 60 лет. Однако приоритетными стали несколько категорий специалистов. Среди них:

танкисты;

штурмовики;

пехотинцы;

артиллеристы;

операторы БПЛА;

водители;

медики.

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В свою очередь капитан ВСУ Валерий Прозапас уточнил, что вне очереди осенью 2023 года повестки получат также:

годные и ограниченно годные мужчины от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

годные и ограниченно годные, возрастом от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы или учебы в вузе, или учатся на военной кафедре;

подходящие и ограниченно подходящие мужчины от 18 до 60 лет (им могут предлагать службу по контракту);

снятые с военного учета мужчины до 60 лет;

исключенные из военного учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

Напомним, ранее стало известно о том, кого из студентов отправят на фронт. Повестки будут вручать студентам в академическом отпуске, однако за ними сохраняется право на продолжение академического отпуска по мобилизации.

Также в конце сентября в конце сентября мы писали о том, что появился новый законопроект об отмене отсрочек. Предыдущее предложение заключалось в том, чтобы лишить отсрочек студентов, которым исполнилось 30 лет. Теперь предлагается разрешить призыв тех, чье образование не нужно для восстановления экономики.