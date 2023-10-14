Всем явиться в военкомат: как действовать украинцам с правом на отсрочку от мобилизации (видео)

Некоторые категории граждан Украины имеют право на отсрочку, пояснил спикер Сухопутных войск. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно пройти определенную процедуру, посетив ТЦК.

Related video

Из-за вторжения РФ в Украину военнообязанные мужчины получают повестки, чтобы прибыть в военкоматы и обновить данные о себе в специальном реестре. Начальник пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, каким именно категориям украинцев — и мужчинам, и женщинам — нужно пообщаться с военкоматами. Об этом говорится в эфире Всеукраинского телемарафона.

Важно

Государство увидит каждого: в Минобороны анонсировали ужесточение мобилизации в Украине

Фитьо прежде всего напомнил, что обязанность защищать родину указана в Конституции Украины. Отметим, речь идет о статье 65 основного закона, в которой указано: "Защита Родины является обязанностью граждан Украины".

Учитывая это, подчеркнул спикер, в Территориальные центры комплектования должны прибыть все военнообязанные.

"Чтобы быть готовым выполнить свой конституционный долг, нужно прибыть в терцентр комплектования и обновить свои учетные данные".

Право на отсрочку — детали

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке", "Об обороне" и ряда других законодательных актов, Указов президента и постановлений Кабмина, военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщины-медики. Прийти в военкомат нужно обязательно всем, даже тем, кто имеет право на отсрочку.

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, нужно прийти в ТЦК и сообщить об этом. Иначе военкомат просто не будет знать о наличии такого права у определенного военнообязанного.

"Человек, который по базе есть как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ", — заявил Фитьо.

Мобилизация в Украине

В ТЦК ожидают визита следующих категорий граждан:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет — обязаны явиться;

женщины-врачи в возрасте до 60 лет — подлежат установлению на учет. Но если они не были учета до 30 декабря 2022 года, то визит можно отложить до 2026 года.

Появиться должны и больные, и здоровые граждане, подчеркнул военком. Это нужно для того, чтобы предоставить или обновить информацию о том, имеет ли человек право на отсрочку.

Отметим, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации из-за своего места работы. В перечне — работники органов государственной власти разных уровней, служащие силовых, оборонных и правоохранительных ведомств, ученые, преподаватели, забронированные сотрудники некоторых предприятий.

Напоминаем, студентов украинских вузов могут мобилизовать в ряды ВСУ только в некоторых случаях, говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины. В частности, оказаться в армии могут мужчины, которые находятся в академическом отпуске. Между тем в приказе Министерства обороны указано, что будут мобилизовать также граждан, которые или вылечились от определенных инфекционных болезней, или имеют слабо выраженные симптомы, или течение болезни бессимптомное.