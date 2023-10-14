Усім з'явитись у військкомат: як діяти українцям з правом на відстрочку від мобілізації (відео)

Деякі категорії громадян України мають право на відстрочку, пояснив спікер Сухопутних військ. Щоб скористатись цим правом, потрібно пройти певну процедуру, завітавши до ТЦК.

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Через вторгнення РФ в Україну військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, щоб прибути до військкоматів та оновити дані про себе у спеціальному реєстрі. Начальник пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, яким саме категоріям українців — і чоловікам, і жінкам — потрібно поспілкуватись з військкомами. Про це ідеться в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

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Фітьо найперше нагадав, що обов'язок захищати батьківщину вказаний у Конституції України. Зазначимо, ідеться про статтю 65 основного закону, в якому вказано: "Захист Вітчизни є обов'язком громадян України".

З огляду на це, наголосив спікер, до Територіальних центрів комплектування повинні прибути усі військовозобов'язані.

"Щоб бути готовим виконати свій конституційний обов'язок, потрібно прибути до терцентру комплектування і оновити свої облікові дані".

Право на відстрочку — деталі

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку", "Про оборону" та низки інших законодавчих актів, Указів президента та постанов Кабміну, військовозобов'язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки-медики. Прийти до військкомату потрібно обов'язково усім, навіть тим, хто має право на відстрочку.

Щоб скористатись правом на відстрочку, потрібно прийти до ТЦК і повідомити про це. Інакше військкомат просто не знатиме про наявність такого права у певного військовозобов'язаного.

"Людина, яка по базі є як військовозобовʼязана і здорова, а має хворобу, але про неї не повідомила – ми не знаємо, що людина не може проходити службу в ЗСУ", — заявив Фітьо.

Мобілізація в Україні

У ТЦК очікують візиту наступних категорій громадян:

чоловіки віком від 18 до 60 років — зобов'язані з'явитись;

жінки-лікарі віком до 60 років — підлягають встановленню на облік. Але якщо вони не були на обліку до 30 грудня 2022 року, то візит можна відкласти до 2026 року.

З'явитись мають і хворі, і здорові громадяни, наголосив військком. Це потрібно для того, щоб надати або оновити інформацію про те, чи має людина право на відстрочку.

Зазначимо, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації через своє місце роботи. В переліку — працівники органів державної влади різних рівнів, службовці силових, оборонних та правоохоронних відомств, науковці, викладачі, заброньовані співробітники деяких підприємств.

Нагадуємо, студентів українських вишів можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише у деяких випадках, ідеться у роз'яснення Міністерства освіти та науки України. Зокрема, опинитись в армії можуть чоловіки, які перебувають у академічній відпустці. Тим часом у наказі Міністерства оборони вказано, що мобілізуватимуть також громадян, які або вилікувались від певних інфекційних хвороб, або мають слабко виражені симптоми, або перебіг хвороби безсимптомний.