Держава побачить кожного: у Міноборони анонсували посилення мобілізації в Україні

За словами заступниці міністра оборонного відомства Наталії Калмикової, найкраще, якщо військовозобов'язаний сам прийде в ТЦК і вибере підрозділ, у якому він хоче служити.

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Держава посилюватиме контроль за військовозобов'язаними, щоб уникнути випадків ухилення від мобілізації. Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

Навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, держава зможе її бачити

За словами Калмикової, рішення чоловіка з'явитися в ТЦК — питання цінностей і усвідомлення того, що кожен зобов'язаний захищати свою країну. За її словами, найкращим рішенням буде власна ініціатива. При цьому вона зазначила, що навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних, держава зможе її бачити.

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"Краще прийти самому і знайти той підрозділ, у якому хочеш служити й мобілізуватися. Це можливо зробити. Це найкращий шлях", — наголосила Калмикова.

Як посилять контроль за військовозобов'язаними

За словами заступниця міністра оборони, вже підготовлено пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних.

Калмикова зазначила, що нині сотні тисяч громадян України намагаються уникнути мобілізації, тому розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть урегулювати це питання.

"Наразі вже підготовлені пропозиції щодо змін до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних, які потім стають військовослужбовцями. Для того, щоб люди могли проходити ВЛК, а також усі процедури, які стосуються мобілізації за місцем проживання. Наразі тривають фінальні узгодження щодо концептуальних питань, для того, щоб можна було виносити зміни до Закону України та унормувати питання обліку військовослужбовців", — розповіла Калмикова.

Нагадаємо, стало відомо, чи призиватимуть на фронт чоловіків, старших за 60 років, За даними юриста Марії Левченко, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №10084, у якому передбачено можливість продовжити службу за власним бажанням.