Ухилення від мобілізації: українські суди посилюють покарання, — ЗМІ

За даними адвоката Олега Лук'янчикова, минулими місяцями кількість реальних вироків була 4-5%, проте зараз кількість таких вироків зросла у співвідношенні один до десяти, тобто 10% реальних вироків.

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Процес мобілізації в Україні стає суворішим, і суди починають рішучіше реагувати на випадки ухилення від призову, часто виносячи реальні тюремні вироки. Про це пише видання UBR з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

За останній місяць у реєстрі судових рішень з'явилися приблизно сто вироків, що стосуються чоловіків, які ухилилися від військової служби. У більшості випадків суди визнають їх винними в порушенні Кримінального кодексу і призначають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з іспитовим строком від одного до двох років.

Такі рішення також ухвалюються у випадках, коли ті, хто ухиляється, погоджуються на угоду зі слідством. Наприклад, Кельменецький районний суд Чернівецької області підтвердив таку угоду для одного з обвинувачених, який не з'явився на збори. Цей чоловік визнав свою провину і погодився на угоду з обвинуваченням, що призвело до вироку трирічного позбавлення волі з дворічним іспитовим строком.

Олег Лук'янчиков, адвокат, наголошує, що хоча стаття Кримінального кодексу передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі, суд може призначити покарання нижче від цього мінімуму з огляду на особу правопорушника.

Статистика показує, що в липні кількість реальних вироків зросла у співвідношенні один до десяти, досягнувши 10%. При цьому апеляційні суди стали частіше скасовувати рішення судів першої інстанції і призначати реальні тюремні терміни за ухилення від призову під час мобілізації.

"Що хочеться підкреслити. Зверніть увагу на співвідношення. Якщо в минулі місяці кількість реальних вироків була 4-5%, то зараз кількість реальних вироків зросла у співвідношенні один до десяти, тобто 10% реальних вироків. Тобто тенденція йде в бік збільшення реальних вироків", — розповів Лук'янчиков.

Прокуратура також бере активну участь у цьому процесі. У липні апеляційні суди скасували рішення про застосування умовних строків і замінили їх реальними покараннями. Так, згідно з одним із випадків, апеляційний суд змінив умовний строк на 3 роки ув'язнення за ухилення від призову.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що мешканець Хмельницької області отримав вирок — 3 роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Раніше також повідомлялося про те, які покарання передбачені за ухилення від мобілізації.