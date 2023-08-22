Уклонение от мобилизации: украинские суды ужесточают наказание, — СМИ

По данным адвоката Олега Лукьянчикова, в прошлые месяцы количество реальных приговоров было 4-5%, однако сейчас количество таковых выросло в соотношении один к десяти, то есть 10% реальных приговоров.

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Процесс мобилизации в Украине становится более строгим, и суды начинают более решительно реагировать на случаи уклонения от призыва, часто вынося реальные тюремные приговоры. Об этом пишет издание UBR со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

За последний месяц в реестре судебных решений появились примерно сто приговоров, касающихся мужчин, которые уклонились от военной службы. В большинстве случаев суды признают их виновными в нарушении Уголовного кодекса и назначают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с испытательным сроком от одного до двух лет.

Такие решения также принимаются в случаях, когда уклонившиеся соглашаются на сделку со следствием. Например, Кельменецкий районный суд Черновицкой области подтвердил такую сделку для одного из обвиняемых, который не явился на сборы. Этот мужчина признал свою вину и согласился на сделку с обвинением, что привело к приговору трехлетнего лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Олег Лукьянчиков, адвокат, подчеркивает, что хотя статья Уголовного кодекса предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы, суд может назначить наказание ниже этого минимума, учитывая личность правонарушителя.

Статистика показывает, что в июле количество реальных приговоров выросло в соотношении один к десяти, достигнув 10%. При этом апелляционные суды стали чаще отменять решения судов первой инстанции и назначать реальные тюремные сроки за уклонение от призыва во время мобилизации.

"Что хочется подчеркнуть. Обратите внимание на соотношение. Если в прошлые месяцы количество реальных приговоров было 4-5%, то сейчас количество реальных приговоров выросло в соотношении один к десяти, то есть 10% реальных приговоров. То есть тенденция идет в сторону увеличения реальных приговоров", – рассказал Лукьянчиков

Прокуратура также принимает активное участие в этом процессе. В июле апелляционные суды отменили решения о применении условных сроков и заменили их реальными наказаниями. Так, согласно одному из случаев, апелляционный суд изменил условный срок на 3 года заключения за уклонение от призыва.

Напомним, в июле стало известно, что житель Хмельницкой области получил приговор — 3 года лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Ранее также сообщалось о том, какие наказания предусмотрены за уклонение от мобилизации.