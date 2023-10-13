Мобілізація в Україні: з якими хворобами тепер призивають в армію

Тепер певна градація захворювання вже не звільняє від несення військової служби. Приміром, в армію в Україні беруть із вилікуваним туберкульозом.

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Не всі захворювання надають відстрочення від служби. Нещодавні зміни стали причиною для дискусії та розбіжностей. Дехто припустив, що під словосполученням "обмежено придатний" слід розуміти, що тепер в армії опиняться люди з такими захворюваннями, як ВІЛ, туберкульоз, гепатит тощо. Нововведення перераховані в наказі Міноборони України № 490 від 18.08.2023 року.

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Які хвороби не звільняють від мобілізації

На військово-лікарській комісії (ВЛК) оцінюють загальний стан здоров'я. Залежно від підсумків військовозобов'язаного можуть віднести до однієї з чотирьох категорій:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби (і має лікуватися);

обмежено придатний (може служити у воєнний час, але не в мирний);

непридатний до військової служби (такого громадянина знімають із військового обліку).

Наразі можуть мобілізувати громадян із низкою інших діагнозів.

Військовозобов'язаних мобілізують, якщо:

є клінічно вилікуваний туберкульоз;

є вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

безсимптомний носій ВІЛ;

є захворювання крові, що повільно прогресують, або ж непрогресивні, навіть за деяких порушень функцій або рідкісних загострень (анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші захворювання крові та кровотворних органів, порушення із залученням імунного механізму);

захворювання ендокринної системи з деякими незначними порушеннями функцій;

з короткочасними хворобливими проявами психічних розладів;

з невротичними розладами, розладами, пов'язаними зі стресом і соматоформними розладами при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;

із захворюваннями центральної нервової системи, що повільно прогресують, і за незначних порушень функцій;

епізодичні порушення, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій.

Суть у тому, що тепер певна градація хвороби вже не стане причиною для зняття з обліку, хоча раніше це було можливо. Приміром, в армію беруть із вилікуваним туберкульозом.

Нагадаємо, що в Одесі керівниця лікарської комісії робила довідки з діагнозом "туберкульоз" за 1,5 тис. доларів.

Також повідомлялося, що Міноборони оновило список захворювань призовників для оцінки придатності до військової служби.