ВІЛ, гепатит, туберкульоз: які хвороби вже не звільнять від мобілізації в Україні — пояснення

Список захворювань, які, згідно зі змінами в законодавстві, не дають підстави уникнути мобілізації під час воєнного стану, розширився. В армію беруть людей із вірусними гепатитами, безсимптомним ВІЛ та клінічно вилікуваним туберкульозом.

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Восени 2023 року з'явилися зміни у списку захворювань, за якими встановлюється придатність чоловіків в Україні до військової служби. Наказом Міноборони №490 від 25 серпня 2023 року передбачено нововведення в Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.

Список захворювань, які не дають підстави уникнути мобілізації під час воєнного стану, по суті, розширився.

Список хвороб, з якими тепер беруть в армію:

безсимптомний ВІЛ;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

клінічно вилікуваний туберкульоз;

захворювання ендокринної системи з незначним порушенням функцій;

короткочасні хворобливі прояви розладу психіки;

невротичні захворювання, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні розлади, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні захворювання, неврастенія, реакції на важкий стрес, депресивний епізод, психогенна глухота);

захворювання ЦНС із деякими порушеннями функцій, що прогресують повільно;

епізодичні та пароксизмальні розлади.

Нагадаємо, що адвокат Артем Заїка розповів, що особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу. Однак для них підбиратимуться посади та військові спеціальності, які відповідають стану здоров'я.

Також повідомлялося про те, до яких даних військовозобов'язаних із держреєстрів ТЦК отримають доступ. До державного реєстру призовників вноситимуть відомості, що містяться в базах даних Мінфіну, МВС, Міносвіти та реєстру судових рішень.