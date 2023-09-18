ВИЧ, гепатит, туберкулез: какие болезни уже не освободят от мобилизации в Украине — объяснение

Список заболеваний, которые, согласно изменениям в законодательстве, не дают основания избежать мобилизации во время военного положения, расширился. В армию берут людей с вирусными гепатитами, бессимптомным ВИЧ и клинически излеченным туберкулезом.

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Осенью 2023 года появились изменения в списке заболеваний, по которым устанавливается пригодность мужчин в Украине к воинской службе. Приказом Минобороны №490 от 25 августа 2023 года предусмотрены нововведения в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Список заболеваний, которые не дают основания избежать мобилизации во время военного положения, по сути, расширился.

Список болезней, с которыми теперь берут в армию:

бессимптомный ВИЧ;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

клинически излеченный туберкулез;

заболевания эндокринной системы с незначительным нарушением функций;

кратковременные болезненные проявления расстройства психики;

невротические заболевания, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные расстройства, адаптационные, соматоформные и другие невротические заболевания, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессивный эпизод, психогенная глухота);

медленно прогрессирующие заболевания ЦНС с некоторыми нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Напомним, что адвокат Артем Заика рассказал, что лица с инвалидностью могут быть призваны на военную службу. Однако для них будут подбираться должности и военные специальности, которые соответствуют состоянию здоровья.

Также сообщалось о том, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. В государственный реестр призывников будут вносить сведения, содержащиеся в базах данных Минфина, МВД, Минобразования и реестра судебных решений.