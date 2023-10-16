Рассредоточить силы ВСУ: в ГУР назвали главную цель наступления ВС РФ на Авдеевку

По словам представителя разведки Андрея Юсова, украинские бойцы стремятся как можно скорее деоккупировать юг, в частности перерезать сухопутный коридор в Крым, чему пытаются помешать россияне.

Российские оккупанты имеют цель расконцентрировать украинские войска. Для этого они предпринимают попытку активнее наступать на Авдеевку Донецкой области. Об этом представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал в интервью телеканалу "Мы — Украина".

По его словам, Силы обороны продолжают наступательные операции и продвигаются на нескольких направлениях.

"Вместе с тем враг не просто ждет, пока мы будем освобождать наши территории, а пытается принимать меры. Те же события вокруг Авдеевки. С целью расконцентрировать, рассредоточить, перегруппировать наши силы. С целью заставить перебросить наши подразделения туда", — заявил Юсов.

Он добавил, что ГУР не будет комментировать ближайшие планы Сил безопасности и обороны, но стратегия — деоккупировать юг, в частности перерезать сухопутный коридор в Крым, и освободить восток.

Напомним, что начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка остается под контролем Сил обороны Украины. Армия Российской Федерации на этом участке фронта с наступления перешла в оборону.

А вечером 13 октября глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что российская армия обстреливает Авдеевку зажигательными снарядами. За сутки по городу нанесли 13 ракетных ударов. Непрерывные бои за город продолжаются уже четыре дня.