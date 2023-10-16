Атакуют колоннами и "мясными" штурмами: ВС РФ концентрируют усилия на захвате Купянска

Оккупанты, получив по зубам от Сил обороны Украины, периодически "откачиваются", восстанавливают утраченные подразделения и снова идут в атаку.

Враг концентрирует усилия на захвате города Купянск на Харьковщине. Об этом "Еспресо" 16 октября рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

По его словам, российские оккупанты на Лимано-Купянском направлении возобновили боевые действия, применяя штурмовые роты.

"В полосе ответственности Восточной группировки войск самым горячим направлением является Лимано-Купянское. После непродолжительной паузы враг возобновил боевые действия, применяя штурмовые роты. В частности "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ. За минувшие сутки противник 710 раз обстрелял позиции ВСУ из различных видов вооружения. 15 атак было отражено на Лимано-Купянском направлении", — отметил Евлаш.

Несмотря на многочисленные попытки и сверхусилия российские оккупанты в настоящее время не имеют успехов по захвату и окружению Купянска.

"Все атаки врага наталкиваются на мощный отпор со стороны Сил обороны. Получив по зубам враг отходит, зализывая раны. Но восстановившись, оккупанты снова продолжают атаки колоннами и мясными штурмами", — отметил Евлаш.

Напомним, что ВС РФ на Купянском и Лиманском направлениях проводят "мясные штурмы" и готовят окружение Купянска Харьковской области . Несмотря на увеличение количества авиаобстрелов, оккупанты не достигают успехов на этих направлениях.

Ранее сообщалось, что 13 октября в МВА Авдеевки рассказали о российском наступлении на город. ВС РФ пытаются окружить населенный пункт с двух сторон.