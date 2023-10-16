Напряжение как в Бахмуте: что происходит возле Купянска и когда ВСУ разгромят армию РФ

Регулярные попытки штурмов говорят о желании врага окружить Купянск до наступления морозов, предупреждают украинские пограничники. Вероятно, в ближайшее время вражеская армия постарается создать в городе точку напряжения по аналогии с Бахмутом или Авдеевкой, указывают военные аналитики.

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Украинские пограничники опасаются, что российские оккупанты могут к зиме готовить окружение Купянска Харьковской области. По словам начальника пресс-службы штурмовой бригады Госпогранслужбы ГПСУ "Сталевий кордон", подполковника Ивана Шевцова ВС РФ штурмуют город группами от 50 до 100 военных, но из каждых 100, лишь 10-20 возвращаются живыми.

Штурмы говорят о желании врага прорваться в Купянск до наступления морозов: оккупанты стремятся выйти на рубеж, проходящий по левому берегу реки Оскол, пояснил спикер ГПСУ.

Шевцов подчеркнул, что Купянск и Купянск-Узловой — стратегически важными пункты с хорошими железнодорожными подъездами. Это делает их критически важными для российской армии.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в общении с Фокусом подтвердил намерение противника акцентировать внимание на Купянском направлении. ВСУ отбили за прошлые сутки 15 атак в данном районе.

"У врага есть цели окружить Купянск, но все попытки безуспешны. Сейчас ВС РФ встречают активное сопротивление Сил обороны. Мы имеем там мощный укрепрайон, который не позволит врагу это сделать [окружить город]", — пояснил военный.

Вчера на указанном направлении 25-я воздушно-десантная бригада ликвидировала российский вертолет Ми-8. Там сосредоточены силы, готовые реагировать на все вызовы противника, добавил спикер Восточной группировки ВСУ.

Наступление на Авдеевку и Купянск: как ВСУ держат натиск врага

Российская армия сконцентрировала возле Купянска группировку в 100 000 человек и более 2 000 единиц тяжелой техники. Возможно, это нужно для создания точки напряжения в Купянске по аналогии с Бахмутом или Авдеевкой, полагает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"С течением времени нужно наблюдать, сколько россиян сконцентрируют в районе Купянска сил и средств. Если это будет очень большое количество, ВСУ вынуждены будут подтягивать свои резервы. Даже при наличии современного оружия, если враг количественно в 10 раз превышает, будет тяжело его остановить. Желательно соблюдать приблизительный паритет в живой силе и технике", — объяснил он.

По оценкам эксперта, россияне практически исчерпали ресурсы под Авдеевкой. Внутри РФ. у врага нет достаточных запасов и нужно будет перебрасывать войска с других направлений фронта, считает Гетьман.

О существенном обострении ситуации на Лиманском и Купянском направлениях недавно говорил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

"Противник, после нанесенных ему потерь, через два месяца возобновил силы и начал активные наступательные действия в районе Макеевки [Луганской области], а впоследствии и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои… Противник ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", – писал он в Telegram 14 октября.

Российские милитари-блогеры пишут о "полном уходе" ВСУ из Синьковки к северо-востоку от Купянска, но никаких подтверждений этому пока нет. В сводке Генштаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки оккупанты 15 раз атаковали украинские позиции в районах сел Синьковка и Ивановка на Купянском направлении. Нападения были отбиты украинскими подразделениями.

Напомним, российские военкоры 6 октября называли маневры ВС РФ на линии Купянск-Сватово-Кременная "масштабным" наступлением. Оккупанты якобы продвигались на северо-восток от Купянска и возле Кисловки, но конкретные результаты неизвестны.

Фокус ранее писал о переброске на северное направление 12-тысячной российской армии. Таких сил явно не хватит для проведения крупного наступления.