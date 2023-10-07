В РФ объявили о "масштабном" наступлении на Купянск, а потом удалили сообщение, — ISW (карта)

ВС РФ возобновили боевые действия на направлении Купянск-Лиман, в частности, в районе Синьковки и начали интенсивно обстреливать трассу №26 (Шевченково-Купянск).

Related video

ВС РФ 6 октября провели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и имеют продвижение. Один из российских военных блогеров назвал это "масштабным" наступлением, но впоследствии удалил сообщение. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны за 6 октября.

"Один военный блогер охарактеризовал российское наступление на Купянск как "широкомасштабное", но впоследствии удалил публикацию. Другие российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на северо-восток от Купянска и вблизи Кисловки и успешно атаковали вблизи Макеевки, Торского и Макеевки, но не уточнили результат", — говорится в сообщении.

Ситуация на Купянском направлении

В ВСУ сообщили, что ВС РФ возобновили боевые действия на направлении Купянск-Лиман. Российская сторона сообщила о возобновлении наступления в районе Синьковки и об интенсивном обстреле трассы N26 (Шевченково-Купянск). Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки.

Минобороны России заявило, что 6 октября украинские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Кременной и безуспешно пытались отбить утраченные позиции у Ямполовки и Дибровы.

Начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные перебросили на Купянское направление подразделения новосозданной 25-й общевойсковой армии для замены подразделения 41-го ЦВО.

Ситуация на Купянском направлении

"Возобновление российских наступательных операций под Купянском, возможно, с участием подразделений 25-й ЗВА, вероятно, имеет целью отвлечь внимание Украины от других участков фронта на юге Украины, а их поспешное развертывание указывает на то, что ВС РФ имеют серьезную нехватку личного состава, плохую подготовку или то и другое", — считают аналитики Института.

Напомним, что 6 октября Институт изучения войны сообщал, что командиры подразделений ВС РФ на передовой все чаще сталкиваются с дилеммой — отводить свои силы в течение всего периода контрнаступления с "разбитых позиций", или жертвовать солдатами и удерживать их. В РФ такие отступления начали называть "эластичной обороной".

6 октября также сообщалось, что ВС РФ понимают, что теряют Токмак и готовятся оборонять город. Артиллерия ВСУ уже достает до этого населенного пункта. До него осталось 16 километров.