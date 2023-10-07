В РФ оголосили про "масштабний" наступ на Куп'янськ, а потім видалили допис, — ISW (карта)

ЗС РФ відновили бойові дії на напрямку Куп’янськ-Лиман, зокрема, у районі Синьківки та почали інтенсивно обстрілювати трасу №26 (Шевченкове-Куп’янськ).

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ЗС РФ 6 жовтня провели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і мають просування. Один із російських військових блогерів назвав це "масштабним" наступом, але згодом видалив допис. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни за 6 жовтня.

"Один військовий блогер охарактеризував російський наступ на Куп’янськ як "широкомасштабний", але згодом видалив публікацію. Інші російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Куп’янська та поблизу Кислівки і успішно атакували поблизу Макіївки, Торського і Макіївки, але не уточнили результат", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на Куп'янському напрямку

У ЗСУ повідомили, що ЗС РФ відновили бойові дії на напрямку Куп’янськ-Лиман. Російська сторона повідомила про відновлення наступу у районі Синьківки та про інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп’янськ). Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки.

Міноборони Росії заявило, що 6 жовтня українські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кремінної і безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Ямполівки і Діброви.

Начальник ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові перекинули на Куп’янський напрямок підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії для заміни підрозділи 41-го ЦВО.

Ситуація на Куп'янському напрямку

"Відновлення російських наступальних операцій під Куп’янськом, можливо, за участю підрозділів 25-ї ЗВА, ймовірно, має на меті відвернути увагу України від інших ділянок фронту на півдні України, а їхнє поспішне розгортання вказує на те, що ЗС РФ мають серйозну нестачу особового складу, погану підготовку або те й інше", — вважають аналітики Інституту.

Нагадаємо, що 6 жовтня Інститут вивчення війни повідомляв, що командири підрозділів ЗС РФ на передовій все частіше стикаються з дилемою — відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій", чи жертвувати солдатами і утримувати їх. В РФ такі відступи почали називати "еластичною обороною".

6 жовтня також повідомлялося, що ЗС РФ розуміють, що втрачають Токмак і готуються обороняти місто. Артилерія ЗСУ вже дістає до цього населеного пункту. До нього залишилося 16 кілометрів.