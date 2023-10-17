Битва за Авдеевку: ВС РФ увеличили интенсивность авиаударов и артиллерийских атак, — ISW

По словам аналитиков, ВС РФ продолжили наступление на Авдеевском направлении и даже добились некоторых успехов. Однако темпы продвижения все равно очень медленные.

Российские войска начали чаще атаковать Авдеевку в Донецкой области с воздуха и наносить по городу артиллерийские удары. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 16 октября говорится, что ВС РФ продолжили наступление на Авдеевском направлении и даже добились некоторых успехов. Однако темпы продвижения все равно очень медленные. В Генштабе ВСУ заявили, что за прошедшие сутки ВСУ отразили 22 атаки. Это на 8 атак меньше, чем 15 октября.

Также аналитики отметили, что, согласно сообщениям российских источников, ВС РФ увеличили интенсивность авиационных и артиллерийских ударов по Авдеевке, чтобы компенсировать медленные наземные маневры. Войска оккупантов не могут пробиться сквозь тяжелые укрепления Сил обороны.

Также в отчете сказано, что российское командование, вероятно, развернуло как минимум две бригады Центрального военного округа для наступательных операций у Авдеевки. Сообщается, что в штурмах населенного пункта участвуют различные разрозненные элементы так называемой "ДНР", а 30-ю ОМСБр командование ВС РФ держит в резерве.

Карта боев на Донбассе Фото: ISW

Напомним, что 16 октября сообщалось, что OSINT-расследователь проанализировал штурмовые действия ВС РФ под Авдеевкой. Российскому командованию удалось скрыть перемещение нескольких бригад для штурмов Авдеевки, отметил OSINT-расследователь. Однако на этом успехи заканчиваются и начинается ряд провалов.