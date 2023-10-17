Отвечал за заключенных: израильские военные ликвидировали еще одного руководителя ХАМАС

По данным Армии обороны Израиля, Усама Мазини был председателем совета ХАМАС в Газе и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Израильские военные успешно нейтрализовали одного из высокопоставленных членов палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом стало известно из совместного заявление Армии обороны Израиля (IDF) и Службы безопасности Израиля (ISA) в Telegram.

"Военные убили Усаму Мазини, председателя шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — говорится в сообщении.

В источнике отметили, что Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Напомним, 14 октября ЦАХАЛ собрал ударную колонну военной техники возле сектора Газа. Израильская бронетехника готовится принять участие в антитеррористической операции ЦАХАЛ, свидетельствует видео. Часть машин стоит на открытой местности, часть — движется в неизвестном направлении.

В конце июня мы писали о том, что в Израиле инженеры "скрестили" боевого робота с радаром. Радар обнаруживает беспилотники на расстоянии около 25 км и дает турели время прицелиться, чтобы быстро открыть огонь о команде оператора.

14 октября сообщалось, что США могут отправить подразделение морпехов в Израиль, чтобы усилить свои войска. Журналисты отметили, что подразделение, которое в настоящее время находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и матросов.