Не имеют другого способа давления: ВС РФ пытаются скрыть "снарядный голод", — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга, единственное преимущество противника сегодня — авиация. Именно она используется в качестве противодействия тому, что они не могут сделать на суше.

Российские оккупанты испытывают на поле боя снарядный голод, поэтому пытаются создать эффект присутствия. В частности, фиксируется это на юге страны. Об этом рассказала начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 17 октября.

По ее словам, противник сохраняет свое преимущество в воздухе, поэтому использует активно авиацию в противодействие тому, что не могут сделать на суше.

"В частности, мы метко отрабатываем в последнее время по их наземной артиллерии. И 12 пушек были уничтожены накануне, а за минувшие боевые сутки – еще шесть пушек. Эти результаты нашей контрбатарейной борьбы заставляют врага действительно чувствовать "снарядный голод", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно было отмечено, что противник также пытается поддерживать эффект своего артиллерийского присутствия. Обстрелы распределяются и концентрируются на определенных участках, в том числе и на областных центрах.

Часто используются противником дроны-камикадзе. ВС РФ не дают покоя украинские порты в Одесской области на границе с Румынией, поэтому террор продолжается.

"Потому что они, опять таки, не имея другого способа давления, используют тактическую авиацию, время от времени направляя управляемые авиабомбы или какие-то другие взрывные устройства, которые сбрасывают в акваторию Черного моря вокруг острова Змеиный, — там, где сосредоточены пересечения морских транспортных путей, и пролегает, в том числе, гуманитарный коридор, которым пользуется гражданское судоходство", — продолжила Наталья Гуменюк.

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Напомним, 25 сентября сообщалось, что в Луганской области ударили по складу снарядов ВС РФ. В соцсетях передавали, что к месту прилета экстренно выезжали медики, а местные сидели длительное время в подвалах.