"Минус" артдивизион за два дня: под Херсоном ВС РФ испытывают "снарядный голод", — Гуменюк (видео)

Российское командование пытается замаскировать потери артиллерии на левобережье Херсонщины, пояснила пресс-секретарь ОК "Юг". Для этого изменили тактику обстрелов и используют новые средства поражения.

На левобережье Херсонщины ВСУ имеют плацдарм площадью около 6 кв. км, угрожая намерению ВС РФ удержать оккупированный юг и Крым. Для того, чтобы остановить продвижение Сил обороны, враг строит фортификационные сооружения. Украинская артиллерия наносит ощутимые потери россиянам, рассказала начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Враг лишился 18 орудий, у него взлетают на воздух склады боеприпасов, поэтому ощущается "снарядный голод". О том, как ВС РФ компенсируют потери артиллерии, пресс-офицер рассказала в эфире Всеукраинского телемарафона.

Гуменюк перечислила удачные отработки Сил обороны на юге. По ее словам, удалось уничтожить 18 орудий ВС РФ, причем из них 12 шт. взлетели в воздух в позапрошлые сутки, 6 шт. — за прошедшие сутки. Отметим, 18 орудий — это около одного артиллерийского дивизиона, потерянного россиянами на одном отрезке фронта в Украине.

Кроме артдивизиона, враг потерял 50 ед. живой силы и три танка, подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг". Это свидетельствует об успешной контрбатарейной борьбе и снарядном голоде, который, как заявила Гуменюк, российское командование пытается чем-то компенсировать.

Чтобы компенсировать действия артиллерии ВСУ, россияне используют новую тактику, указала пресс-офицер. В частности, выделила два аспекта: во-первых, ВС РФ сконцентрировались на обстрелах Херсона, во-вторых, активно начали использовать ударные беспилотники.

Еще одно направление преступных действий российского командования — обстрелы портовой инфраструктуры и зернохранилищ на границе с Румынией, сообщила Гуменюк. На этих направлениях враг использует авиацию, запуская управляемые авиабомбы. Также целенаправленно сбрасывают взрывчатку неподалеку от острова Змеиный и морских путей, по которым идут корабли с зерном.

"Они [россияне — Ред.], не имея другого способа давления, используют тактическую авиацию, время от времени направляя управляемые авиабомбы или какие-то другие взрывные устройства, которые сбрасывают в акваторию Черного моря вокруг острова Змеиный", — отметила пресс-офицер.

По словам Гуменюк, в целом на левобережье ВС РФ продолжает удержать мощную группировку, хотя и маневрирует, чтобы усилить подразделения, которые воюют против ВСУ в Запорожской области. Однако есть положительные тенденции, в частности — упомянула об обострении "мародерской болезни" у оккупантов. Предыдущие случаи этой "болезни" совпадали с моментами, когда ВС РФ делали "жесты доброй воли" и бежали с оккупированных территорий.

"Это означает, что они, очевидно, определяют для себя очередной рубеж обороны, где будут укрепляться для того, чтобы перезимовать".

Бои на Херсонщине: детали

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 октября указывается, что ВС РФ на сегодня не ведут активных наступлений на Херсонщине. При этом они продолжают обстреливать из авиации правый берег Днепра и южные регионы. В частности, зафиксированы удары по шести населенным пунктам.

Отметим, бойцы ВСУ показали, как противодействуют попыткам российских диверсантов пробраться на острова в устье Днепра под Херсоном. На видео от украинских воинов показано обезвреживание ДРГ, которые пытались подобраться в надувной лодке. После попадания снаряда один солдат ВС РФ погиб, двое — сумели спастись, свидетельствует запись с дрона отряда "Коршунов генерала Марченко".

Напоминаем, российское командование, начиная с 10 октября, пытается захватить город Авдеевка к северо-западу от Донецка. За это время рекордно выросли потери ВС РФ: речь идет о "минус" 11 батальонах живой силы и 18 артдивизионов. Между тем Кремль не имеет возможности собрать особо ощутимое количество снарядов для осенне-зимних обстрелов Украины: об этом свидетельствуют подсчеты, которые провели украинские расследователи.