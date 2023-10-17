Двухтонный убийца танков: Индия представила роботизированную систему TITAN

Роботизированная машина вооружена передовым противотанковым ракетным комплексом Amogha-III. Утверждается, что ракеты могут пробивать самую прочную защиту, легко преодолевая динамическую защиту танка и другой бронетехники.

Индийская компания Gridbots Technologies Private Limited собирается представить свое революционное изобретение — TITAN Autonomous Tank Killer (автономный убийца танков TITAN). Это роботизированная машина, которая способна автономно обнаруживать и уничтожать вражеские танки, являясь мощным дополнением к оборонительному арсеналу армии. Об этом 17 октября рассказали обозреватели Bulgarian Military.

В ближайшее время противотанковый робот должен принять участие в учениях индийских сил, однако время и место проведения маневров пока не разглашается.

Что известно о TITAN

Автономная система массой 2000 кг вооружен перспективным ПТРК Amogha-III, разработанной компанией Bharat Dynamics Limited, благодаря чему TITAN обладает впечатляющей мощью.

Современный переносной комплекс Amogha-III представляет собой устройство типа "выстрелил и забыл", требующее минимального вмешательства пользователя, что обеспечивает ее высокую эффективность.

Оснащенная спаренной бронебойной боеголовкой, ракета способна пробивать самую прочную защиту, легко преодолевая динамическую защиту техники.

Помимо огневой мощи TITAN, как для гусеничной автономной машины, обладает неплохой скоростью — 20 км в час, при этом грузоподъемность машины может достигать 1,5 т. Платформа имеет приличную проходимость, поэтому разработчики классифицируют ее как вездеход. Радиосвязь с командным пунктом возможно на расстоянии до 20 км, что позволяет использовать ее в качестве средства наблюдения.

"Эта машина индийского производства оснащена автоматизированной системой сопровождения целей, которая в сочетании с тепловизионным прицелом гарантирует тщательное выявление и поражение вражеских объектов", — подытожили авторы материала.

Ранее сообщалось, что сербским конструкторам удалось "скрестить" американскую бронемашину Humvee и российский противотанковій комплекс "Фагот". В итоге получилась машина, которая, по мнению создателей, идеально подходит для тактики засад как в городских условиях, так и на открытой местности.