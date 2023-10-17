Сурков написал статью об "обмене" войны с Украиной на войну с Китаем: ее проверяет полиция

Проверку публикации о будущем сближении США, Европы и России инициировали из-за заявления некоего гражданина, который обратился в московское УВД.

Полиция Москвы проводит доследственную проверку публикации бывшего помощника главы Кремля Владислава Суркова. Выясняется, придерживался ли Сурков норм российского законодательства. Об этом пишет "Медуза".

Проверку инициировали из-за заявления некоего гражданина, который обратился в московское УВД. Не называется и то, что могло возмутить заявителя.

В статье бывшего кремлевского "купловода" под названием "Рождение Севера", которую в сентябре 2023 года опубликовало издание "Актуальные комментарии", шла речь о будущем сближении США, Европы и России.

По мысли экс-кремлевского "кукловода", упомянутые страны в будущем сформируют социокультурное пространство — "триединый северный геополитический кластер".

В российских СМИ отметили, что суть статьи Суркова сводится не иначе, как к тому, что российская элита была бы не против обменять войну с Украиной на войну с Китаем.

По словам политического комментатора Юрия Федорова, Кремль хотел бы договорится с Западом относительно войны в Украине для совместного противостояния Китаю. За публикацией Суркова могут стоять определенные группы в руководстве РФ, которые устали от войны и ищут контактов с Западом.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

Отметим, что с 1999 по 2011 гг. Владислав Сурков работал в администрации президента РФ. Впоследствии он состоял на должности вице-премьера правительства. В 2013 году в администрации президента РФ он курировал управление по сотрудничеству с СНГ, в том числе и "Л/ДНР". С 2020 году Сурков не занимает официальных госдолжностей, в качестве причин называлась и "смену курса на украинском направлении".

Напомним, что Путин и Орбан встретились на форуме в Китае. По данным агентства Reuters, президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматривает Венгрию как ключевого противника вступления Украины в Евросоюз.

Также сообщалось, что СМИ отследили маршрут поставок вооружений из КНДР в РФ.