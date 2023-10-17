Ракетный удар по больнице в Газе: ответственность лежит на боевиках ХАМАС, — ЦАХАЛ (видео)

Из-за атаки на больницы в арабских странах начались массовые протесты. В Иордании жители пытались сжечь посольство Израиля.

В Армии обороны Израиля заявили, что не наносили удар по больнице в Газе. В нее якобы попала ракета, которую неудачно запустил "Исламский джихад". Об этом пишет Times of Israel.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что согласно анализу их оперативных систем, был осуществлен вражеский ракетный обстрел Израиля, и именно "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный ракетный обстрел, из-за чего произошло попадание в больницу.

В израильских каналах обратили внимание, что в 20:14 в официальном телеграм-канале ХАМАС анонсировали запуск ракеты R160 в сторону израильской Хайфы, однако сообщений о попадании ракеты или воздушной тревоги оттуда не поступало. После этого, в 20:23, в канале ХАМАС вышел пост об ударе по больнице.

Израильский телеканал i24 сообщил, что по предварительным данным ЦАХАЛ, к взрыву в больнице привел неудачный запуск ракеты боевиками ХАМАС.

Издание Al Jazeera проинформировало, что больница Аль-Ахли расположена в центральной части Сектора Газа. Удар по медучреждению вызвал серьезные разрушения, которые не позволяют продолжать работу.

Что говорят власти Израиля об ударе по больнице в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в твиттере заявил, что больницу в Газе атаковали те же террористы, которые напали на Израиль.

"На больницу в секторе Газа напали варварские террористы в секторе Газа, а не ЦАХАЛ. Тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей", — написал он.

Арабские страны охватили протесты

После попадания в больницу в арабских странах начались массовые протесты. В Иордании, после атаки на больницу в Газе, сторонники ХАМАС подожгли посольство Израиля и пытаются взять его штурмом.

Напомним, что во вторник 17 октября по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанесли авиаудар. Руководитель правительственной медиаслужбы в осажденном прибрежном анклаве Салам Маруф обвинил израильскую армию в том, что та нанесла авиаудар по арабской больнице.