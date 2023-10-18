Байден попросит у Конгресса США 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю, — СМИ

По словам журналистов, американские законодатели предложили Белому дому разработать совместный пакет помощи Израилю и Украине, чтобы преодолеть сопротивление некоторых республиканцев.

Президент США Джо Байден может запросить у Конгресса США дополнительные 100 млрд долларов, которые будут направлены на помощь Украине, Израилю, а также на укрепление границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, американский лидер пообещал помощь Израилю в войне против террористов ХАМАСа. Это решение поддерживают обе палаты в Конгрессе. Однако ситуация с Украиной куда сложнее.

Издание напомнило, что помощь Киеву в борьбе против российского вторжения Украине с трудом заслужила расположение республиканцев в Палате представителей. Некоторые американские законодатели предложили Белому дому разработать совместный пакет помощи Израилю и Украине, чтобы преодолеть сопротивление некоторых республиканцев.

Кроме того, как сообщается, решение включить в пакет финансирование пограничной безопасности США также направлено на то, чтобы заручиться поддержкой республиканцев

По словам журналистов, детали пакета все еще прорабатываются. Источник подчеркнул, что сумма покроет весь финансовый год.

Напомним, что СМИ сообщали, что Украина получила менее десятка ракет ATACMS от США. Американское правительство тайно передало ВСУ баллистические ракеты ATACMS. Неназванный чиновник отметил, что полученная Украиной версия ракет имеет меньшую дальность — 160 километров.

Также 16 октября в Минфине США заверили, что предоставят Украине больше средств. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, финансовая помощь Киеву является "высшим приоритетом" для президента Джо Байдена.